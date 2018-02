"Bayerische" als Trainingswettkampf

Statt dem üblichen Siebenkampf für die Männer und dem Fünfkampf für die weiblichen Teilnehmer wurde die Veranstaltung für alle als Vierkampf ausgetragen. Peter Müller, Trainer bei der TS Herzogenaurach, betrachtete diesen Wettkampf deshalb eher als Training und schickte nur wenige seiner Athleten an den Start.

Bei den Männern vertrat Lars Meschede die Herzogenauracher und lieferte gute Leistungen ab. Mit 9,78 Sekunden über 60 Meter Hürden, neuen Bestleistungen im Stabhochsprung (3,50 m) und im Kugelstoßen (11,14 m) sowie ordentlichen 2:54,50 Minuten über 1000 Meter belegte er am Ende Rang 7 mit 2338 Punkten.



Ordentliche Leistungen

In der U20 wurde Louis Mennerat Vierter mit 2222 Punkten. Mit starken 8,97 Sekunden über die Hürden, 10,15 Meter im Kugelstoßen und 2:59,80 Minuten über 1000 Meter war er vorne mit dabei, verlor aber im Stabhochsprung (2,80 m) zu viele Punkte. Sebastian Oertel kam in der Altersklasse U18 auf 1990 Punkte (9,34 s / 10,93 m / 2,65 m / 3:17,87 Min.) und belegte damit Platz 8. In der gleichen Altersklasse bei den Damen landete Stefanie Wittwer auf Rang 10. 10,51 Sekunden über die Hürden, 10,46 Meter im Kugelstoßen, 1,36 Meter im Hochsprung sowie 3:01,51 Minuten über die 800 Meter brachten ihr 2001 Punkte. Bei den Frauen wurde Isabel Röttger, die zwar noch für Wasserburg startet, aber schon seit 2017 bei der TSH trainiert, Fünfte (9,81 s / 9,72 m / 1,51 m / 2:31,32 Min.).