Alligators geben 3:0-Führung aus der Hand

Am 3. Spieltag der Verzahnungsrunde zwischen Ober- und Bayernliga mussten die Höchstadt Alligators am Freitagabend beim bisher noch sieglosen EV Lindau ran. Zunächst sah es danach aus, als ob das auch so bliebe: Mit druckvoller Spielweise und eiskalter Chancennutzung von Beginn an erkämpften sich die Alligators im ersten Drittel eine 3:0-Führung. Doch im zweiten Drittel gab der HEC die Dominanz an die Gastgeber ab, und nach einem spannenden offenen Schlagabtausch im letzten Abschnitt ging es mit 5:5 in die Verlängerung, in der Lindau das Golden Goal erzielte.





EV Lindau - Höchstadter EC 6:5 n.V.

Der HEC startete dominant mit Tempo und Druck, und Andre Lenk gelang nach Vorlage von Ales Kreuzer bereits nach knapp 50 Sekunden der Führungstreffer. Die Gastgeber antworteten mit offensiver Spielweise - vernachlässigten dabei aber ihre Verteidigung, was Andre Lenk für seinen zweiten Treffer nutzte (9. Minute). Nun übernahm Lindau das Groß der Spielanteile - aber Höchstadt schoss die Tore: Nach durchdachtem Zuspiel von Michal Petrak erhöhte Lukas Lenk auf 3:0 für die Alligators (10.), die nun auch wieder das Spiel an sich rissen. In der 15. Minute erhielt Petrak zwei Strafminuten wegen Beinstellens. Die Heimmannschaft nutzte die Überzahl nach wenigen Sekunden zum 1:3 durch Zdenek Cech, der aus kurzer Entfernung abzog. Beinahe hätte HEC-Goalie Philipp Schnierstein noch pariert, kam aber minimal zu spät. Knapp drei Minuten später war Lindau erneut in der Überzahl, kam aber nicht zu Torschüssen und so ging der HEC mit einer 3:1-Führung in die erste Drittelpause.



Der zweite Abschnitt begann zunächst ruhig, bis beide Teams das Tempo nach knapp fünf Minuten anzogen und mehrere gute Chancen entstanden. Kreuzer spielte sich im Slot schön frei, verzog aber weit nach links oben. Wenig später schoss Jiri Mikesz knapp am Pfosten vorbei. Führung Auf der anderen Seite hielt der gut aufgelegte Schnierstein dem Lindauer Beschuss stand. Nach einer Zeitstrafe für Petrak nutzte Lindaus Simon Klingler die Überzahl für den 2:3-Anschlusstreffer (31.). Jetzt gingen beide Teams noch offensiver vor: Lindau drängte auf den Ausgleich, die Alligators wollten ihre wieder ausbauen - was drei Mal beinahe geklappt hätte, doch Lukas Lenk, Daniel Jun und Martin Vojcak scheiterten am ebenfalls gut aufgelegten EV-Torwart.



Die Gastgeber starteten mit einer Überzahl ins letzte Drittel - und die nutzte Jeffrey Smith vom Bully weg zum Ausgleich. Es folgte ein spannender offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften wenig Wert auf die Defensive legten: Mit einem schönen Rückhandschuss brachte Petrak die Alligators wieder in Front (45.), eine Minute später glich Smith zum 4:4 aus. Eine weitere Überzahlsituation nutzte Lindau zur ersten Führung, die aber nicht lange hielt: Vitalij Aab legte auf Petrak ab und der verwandelte eiskalt zum 5:5 (49.). Nun ließ das Tempo wieder etwas nach und nach zehn chancenarmen Restminuten ging es in die Overtime. In der machte Lindau nach zwei Minuten das Golden Goal. Am 6:5-Erfolg der Gastgeber änderte dann auch eine ausgiebige, emotional geladene Diskussion nichts: Der Treffer wurde gewertet und der HEC rutscht in der Gruppe A der Verzahnungsrunde auf Tabellenplatz 4 ab.





Die Statistik zum Spiel

EV Lindau - Höchstadter EC 6:5 n.V. (1:3, 1:0, 3:2)



Höchstadter EC: Tor: Schnierstein, Metz; Verteidigung: Cejka, Urban, Roth, Vojcak, Wiedl, Babinsky, Ribarik; Angriff: Aab, Petrak, L. Lenk, Jun, A. Lenk, Kreuzer, Tratz, Seibel, Mikesz, Revaj, Grau.



Schiedsrichter: Florian Gschwendtner, Alyssa Galli, Dominik Spiegl



Tore: 0:1, 0:2 A. Lenk (1., 9.), 0:3 L. Lenk (10.), 1:3 Cech (15.), 2:3 Klingler (31.), 3:3 Smith (41.), 3:4 Petrak (45.), 4:4 Smith (46.), 5:4 Klingler (48.), 5:5 Aab (49.), 6:5 ? (60. + 3).