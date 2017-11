Aktiv-Team kürte seine Vereinsmeister

Möglichst alle Kinder sollen bei dem jährlich stattfindenden Vergleich starten, auch die jüngsten, die eigentlich noch keine der vorgeschriebenen Übungen können. Doch auch sie machten ihre Sache gut, die Zuschauer in der gut gefüllten Schulturnhalle, die zu Sanierungszwecken nun geschlossen wird, geizten nicht mit Applaus.

In der Wettkampfklasse P3 (7 bis 12 Jahre) der Jungen erturnte sich Thomas Köstner mit drei sehr sauberen Übungen und 66,0 Punkten Platz 1 vor dem zwei Jahre jüngeren Jona Votteler (63,5) und Max Ilsemann (59,1). Bei den gleichaltrigen Mädchen, bei denen wieder einmal die meisten Teilnehmer zu verzeichnen waren, machte Pia Klenz mit 63,5 Punkten das Rennen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Romy Scheuerer (63,4) und Julika Schneider (62,7). Mit 56,4 Punkten verpasste Nicole Bremont den Platz auf dem Treppchen, zeigte aber bei ihrer ersten Vereinsmeisterschaft eine gute Leistung.

Bei den Jungs der Wettkampfklasse P4 siegte Henning Schramm mit 67,7 Punkten, Silber ging an Pascal Rittmaier (55,4). Vereinsmeisterin in der Wettkampfklasse P4 wurde Louisa Freund, die mit drei konstant geturnten Übungen sehr gute 71,3 Punkte erzielte. Vizemeisterin wurde knapp dahinter Maja Arnold (70,9), Zoe Amon sicherte sich mit 70,0 Punkten Bronze.



Rost zeigt Tagesbestleistung

Nur zwei Mädchen turnten in der Wettkampfklasse P5. Hier sicherte sich Carolin Heinl mit 64,9 Punkten Gold vor Melina Geist (59,9). In der Klasse P6 und aufwärts setzte sich Kristina Rost von Anfang an an die Spitze und holte mit der Tageshöchstwertung von 77,1 Punkten souverän den Titel. Durch eine konstant gute Leistung und eine sehr sauber geturnte Finalübung schob sich Alexandra Säbsch noch auf 75,5 Punkte heran und wurde Zweite. Drei konstante Übungen zeigte Stefanie Lechner, die ihr 70,0 Punkte und den Bronzeplatz einbrachten.