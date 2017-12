Adelsdorf und Höchstadt halten sich schadlos

Sechs Tage nach der Pleite gegen Tabellenführer Hilpoltstein III haben die Tischtennis-Männer des SC Adelsdorf auch gegen die dritte Mannschaft des TSV Ansbach eine Heimniederlage kassiert und bleiben in der 1. Bezirksliga in Abstiegsgefahr. Gegen den Aufstiegsfavoriten musste der SCA ohne seine Nummer 5, Jörg Sussmann, antreten, für ihn sprang Dieter Feulner ein.



Die in der 3. Bezirksliga ganz oben stehenden Adelsdorfer Frauen gaben sich gegen Schlusslicht Obermichelbach auch ohne ihr erstes Paarkreuz keine Blöße und legten in Heroldsberg nach. Die zweite Mannschaft der Männer musste sich dem verlustpunktfreien Tabellenführer der 1. Kreisliga, TTC Höchstadt, erwartungsgemäß klar geschlagen geben.



Männer, 1. Bezirksliga: SC Adelsdorf - TSV Ansbach III 3:9

Aus den Doppeln ging der SCA erstmals mit einem Rückstand hervor. Ondrejicka/Porsch verloren zum ersten Mal in dieser Saison, sie unterlagen Gröger/C. Klingler mit 2:3. Die ebenfalls bis dato ungeschlagenen Zöbelein/Nagel mussten trotz hoher Führung und Matchbällen im fünften Satz eine Niederlage gegen Seifert/M. Klingler in Kauf nehmen. Auch Krumbeck/Feulner mussten sich Rajabi/Koch geschlagen geben (0:3).



Ondrejica kämpft sich rein

Der Adelsdorfer Spitzenspieler Igor Ondrejicka gewann gegen Max Klingler trotz Startschwierigkeiten mit 3:1. Simon Porsch musste der Ansbacher Nummer Eins, Marcel Seifert, nach drei engen Durchgängen zum Sieg gratulieren. Jürgen Zöbelein behielt gegen Janosch Rajabi die Nerven (3:2), Markus Nagel fand gegen den Materialspezialisten Friedrich Gröger kein Durchkommen (0:3). Im hinteren Paarkreuz verloren sowohl Volker Krumbeck gegen Claus Klingler als auch Feulner gegen Uwe Koch mit 0:3.



Ondrejicka zeigte in seinem zweiten Einzel gegen Seifert abermals seine Klasse (3:0). Porsch zog in einem engen Duell gegen Belagspieler Max Klingler mit 1:3 den Kürzeren. Im letzten Einzel der Partie wehrte sich Zöbelein nach Kräften, hatte aber mit 2:3 gegen den starken Gröger das Nachsehen. Am kommenden Samstag (19 Uhr) muss Adelsdorf im Abstiegsduell beim punktgleichen TSV Lauf zu alter Stärke zurückfinden, um den Sieg einzufahren.



Frauen, 3. Bezirksliga Nord: SC Adelsdorf - SC Obermichelbach 8:2

Ohne Gudrun Donner und Sabine Dehling traten die Gastgeberinnen trotzdem selbstbewusst auf. Dem 3:0-Doppelsieg von Fiedler/Paczulla folgte eine ebenso klare Niederlage von Müller/Porsch. Nach dem ersten Einzel hatten die Gäste ihr Pulver aber schon verschossen, denn dem 2:3 von Sabine Fiedler folgten nur noch Adelsdorfer Siege. Die Spitzenspielerin kämpfte sich nach 0:2-Satzrückstand mit zwei 12:10-Erfolgen in den entscheidenden Durchgang, hatte dort aber mit demselben Ergebnis das Nachsehen.



Die gut aufgelegt Kerstin Paczulla glich erst aus (3:0) und behielt in ihrem zweiten Einzel die Nerven (3:2). Claudia Porsch steigerte sich bei ihren beiden 3:0-Siegen von Satz zu Satz. Ersatzfrau Waltraud Müller machte das Fehlen der Adelsdorfer Spitzenspielerinnen klar vergessen (3:0 und 3:0) und auch Fiedler revanchierte sich bei ihrem zweiten Einsatz und blieb ohne Satzverlust. spo



TuSpo Heroldsberg - SC Adelsdorf 3:8

Fast genauso deutlich siegte der Primus bei Kellerkind Heroldsberg. Die ins Team zurückgekehrte Donner gewann mit Heike Schmid das zweite Doppel 3:1, zuvor waren Porsch und Müller nach knappem ersten Satz klar unterlegen. Da Schmid (0:3) und Müller (2:3) ihr erstes Einzel verloren, legte TuSpo erneut jeweils vor, Donner (3:2) und Porsch (3:0) glichen aus. Dann war es mit der Spannung bald vorbei, denn Donner (3:0 und 3:0), Schmid (3:2), Porsch (3:0) und Müller (3:2) gestatteten den Gastgebern keinen einzigen Punkt mehr. rup



Männer, 1. Kreisliga: TTC Höchstadt - SC Adelsdorf II 9:2

Alle Doppel gingen an den unangefochtenen Tabellenführer. Während sich Klaus/Müller gegen Bräun/Stickroth schadlos hielten, gaben Flutschka/Thomä gegen Schleicher/Feulner einen Durchgang ab. Hackenberg/Harrer mussten gegen Porsch/Riedl sogar über die volle Distanz. Wolfgang Klaus erhöhte gegen Tizian Schleicher ungefährdet auf 4:0, Norbert Bräun fuhr nach fünf Sätzen gegen Stefan Müller den ersten Punkt für die Reserve ein.



Den zweiten Ehrenzähler steuerte Dieter Feulner beim 3:1 gegen Markus Thomä bei. Harald Flutschka (3:1 gegen Jannis Porsch), Rainer Hackenberg (3:2 gegen Jörg Riedl) und Matthias Harrer (3:1 gegen Konrad Stickroth) sorgten für die Vorentscheidung. Klaus musste in seinem zweiten Einzel gegen Bräun in den Entscheidungssatz, in dem er dank eines 17:15 auf 8:2 stellte. Den Schlusspunkt setzte Müller gegen Schleicher (3:0). rup