Adelsdorf ist vorerst aus dem Gröbsten raus

Die Frauen des TSV Brand haben auch ihr drittes Spiel des Jahres in der Fußball-Bezirksoberliga gewonnen und sind am spielfreien TSV Lonnerstadt vorbei auf Platz 2 geklettert. Heute Abend ist die Mannschaft von Trainer Manuel Karger schon wieder im Einsatz. Auch der TSV Frauenaurach hat heute in der Bezirksliga die Gelegenheit, die 0:5-Pleite aus Schnaittach vergessen zu machen. Wiedergutmachung für die Derbyniederlage in Effeltrich betrieb der SC Adelsdorf gegen Schlusslicht Deutenbach.



Überraschend deutlich unterlag der FC Herzogenaurach in der Kreisliga bei Kellerkind Eggolsheim. Torreich verlief der Spieltag in der Kreisklasse 1, wo allein der SC Gremsdorf zwölf Mal zuschlug. In der Bamberger Kreisklasse Süd gab die DJK Schnaid/Rothensand ihren Platz an der Sonne durch die Niederlage im Spietzenspiel ab.



Bezirksoberliga Mittelfranken: SV Sulzkirchen - TSV Brand 2:7

Der TSV spielte sofort munter nach vorne, kreierte aber keine Großchancen. Einen Dämpfer gab es in der zwölften Minute, als die Heimmannschaft in Führung ging. Ab diesem Zeitpunkt gestaltete sich die erste Halbzeit sehr zerfahren. In der 28. Minute kam Brand zum Ausgleich durch Lisa Schreiber per Foulelfmeter. Nach einer Unstimmigkeit in der Verteidigung ging Sulzkirchen erneut in Führung (37.). Nur zwei Minuten später egalisierte Schreiber mit einem Sonntagsschuss erneut.

Nach der Pause zeigte sich Brand wie ausgewechselt, mit mehr Ruhe, viel Übersicht und schnellen Aktionen nach vorn. Susanne Kolb (50.), ein Zwölf-Minuten-Hattrick von Nicole März (55./62./67.) sowie Evi Schlagenhaufer (82.) sorgten für den Kantersieg des TSV. mk



Bezirksliga Mittelfranken 1: FC Schnaittach - TSV Frauenaurach 5:0

Unter normalen Umstände hätte der TSV beim Tabellennachbarn sicher keine Klatsche kassiert, doch die Gäste waren ersatzgeschwächt, erwischten einen schlechten Tag und machten nach dem 0:3 auf, so dass sie auch noch ausgekontert wurden. Zu allem Überfluss unterlief ihnen ein Eigentor. rup



SC Adelsdorf - STV Deutenbach 2:1

Die Gastgeberinnen waren in der Anfangsphase wacher, ließen keine Torchancen zu und legten selbst ein 2:0 vor: Eva Funke schloss ein Solo ins kurze Eck ab (2.), Jana Scheidig veredelte einen Doppelpass mit Funke (10.). Kurz nach dem Seitenwechsel zog eine Adelsdorferin bei einer Ecke des Gegners den Kopf ein, so dass der Ball von ihrem Haupt ins eigene Gehäuse segelte.



Da der SCA zwei Mal nur den Pfosten traf und weitere Gelegenheiten ausließ, musste er bis zum Schluss um die drei Punkte zittern, ehe der nach dem Winter auf die Trainerbank zurückgekehrte Pascal Benes erleichtert jubeln durfte. "Deutenbach hat in den letzten zehn Minuten jeden Ball nach vorne geschlagen, daher wurde es nochmal brenzlig", erklärte der Coach. rup



Kreisliga ER/PEG: DJK Eggolsheim - FC Herzogenaurach 4:1

Die Gäste hatten den besseren Start und gingen nach 22 Minuten durch Kerstin Peetz in Führung. Eggolsheim hielt dagegen. Einen Eckball von Larissa Grimm verwandelte Viktoria Schlund direkt zum Ausgleich (33.). Die DJK blieb am Drücker, nach einer Freistoß-Flanke von Magdalena Dötzer netzte Grimm zur Heimführung ein (40.). In der zweiten Hälfte wogte das Spiel hin und her, wobei Herzogenaurach die klareren Chancen hatte. Eggolsheim verlegte sich aufs Kontern. Ein solcher führte zum 3:1, als Schlund mit einer Flanke Dötzer bediente. Den Endstand markierte Schlund nach einem Abpraller der FC-Torhüterin. mgö



Kreisklasse 1 ER/PEG: SC Gremsdorf - SpVgg Effeltrich II 12:0

Von Anfang an spielte die Heimelf auf das Tor der jungen Gastmannschaft und ließ vor allem in der ersten Halbzeit keinen Zweifel daran, wer dieses Spiel gewinnen würde. Effeltrich wehrte sich nach Kräften, hatte aber einen rabenschwarzen Tag erwischt und der Übermacht des Favoriten wenig entgegenzusetzen (9:0). Nach eine klaren Ansprache der Trainer und einigen Umstellungen hielten in den zweiten 45 Minuten einigermaßen mit und kamen sogar zu Chancen, die sie aber nicht verwerteten. Als die SpVgg gegen Ende verletzungsbedingt in Unterzahl spielen musste, machten die "Bixn" das Dutzend voll.

Tore: Verena Oeser (3), Vanessa Herberger (3), Lena Oppelt (2), Christina Scholz, Alina Erban, Marina Bäuml und Luisa Staudigel.



TSV Drügendorf - ASV Weisendorf 0:6

Nach dem sie zum Rückrundenauftakt der SpVgg Reuth sechs Buden eingeschenkt hatten, erzielten die Weisendorferinnen auch in Drügendorf ein halbes Dutzend Tore und unterstrichen ihre Ambitionen auf den Aufstieg. Verena Stürmer (5./36.), Lea Maschke (7.) und Nadine Ebersberger (22./28.) machten bereits im ersten Durchgang alles klar. Für den Schlusspunkt sorgte Maria Eichenlaub in der 77. Minute. rup



SpVgg Heßdorf - SpVgg Reuth 2:5

Kathrein Pilz brachte die Gastgeberinnen in Führung (22.) und nachdem Reuth das Ergebnis gedreht hatte (39./45.), schaffte Janet Kiesewetter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich. Im zweiten Durchgang trafen aber nur noch die Gäste (50./77./82.). rup



Kreisklasse Bamberg Süd: SV Wernsdorf II - DJK Schnaid/Rothensand 4:3

Die DJK rutschte durch die zweite Saisonniederlage von Rang 1 auf 3 ab. Per Foulelfmeter ging der SV in Führung, nach einer halben Stunde stand es 2:0. Gästecoach Tanja Fritsch brachte ihr Team heran und verkürzte auch nach dem 3:1. Da Tyra-Dione Brown mit ihrem dritten Treffer auf 4:2 stellte, reichte auch der erneute Anschluss der Vorsitzenden Liane Schwarzmann nicht (89.). rup