Abschied, Geschenke und Emotionen

Etwa 400 Gäste drängten sich in die Fortuna-Kulturfabrik in Höchstadt und bejubelten ihre Mannschaft, knipsten in der Fotobox ein Bild nach dem anderen und feierten das Ende einer erfolgreichen Saison für den Höchstadter Eishockey-Club, der von der Bayern- in die Oberliga aufsteigt.



Doch vor der Party hieß es Abschied nehmen: Der erste Teil des Abends gehörte dem scheidenden Spielertrainer Daniel Jun, der erst vom Kreise seiner Vorstandskollegen und anschließend von Vertretern der Fanklubs mit Geschenken und Andenken überhäuft wurde. Man habe in einer außerordentlichen Sitzung heimlich abgestimmt, sein Trikot unters Hallendach zu hängen, erzählte der in diesem Gremium sitzende Christian Götz augenzwinkernd.



Auch Sportvorstand Jörg Schobert bedankte sich noch einmal für sieben Jahre beim Coach und Teammanager, der sich dem ESV Kaufbeuren anschließt. Jun, der mehrfach sichtlich mit den Tränen kämpfte, erzählte von seinen Anfängen beim HEC, den Entwicklungen der vergangenen Jahre und bedankte sich seinerseits für die Zusammenarbeit und das in ihn gesetzte Vertrauen.



Dann starteten HEC-Pressebeauftragte Caroline Hauke und Stadionsprecher Markus Langosch den nächsten beliebten Programmpunkt: Mit kleinen Anekdoten und Saison-Statistiken komplimentierten sie einen Alligator nach dem anderen auf die Bühne und versteigerten die Originaltrikots der Mannschaft. Den absoluten Höchstbetrag erreichte das Hemd von Topscorer Michal Petrak, aber auch bei seinen Teamkollegen lieferten sich die Fans und Sponsoren ein langes Wettbieten.



Am Ende des Abends ließen sich alle Spieler auf der Bühne feiern und verabschiedeten sich von den Anhängern. "Ihr habt uns eine Saison voller Emotionen geschenkt", bedankten sich die Moderatoren bei den Panzerechsen. "Egal was wir alle im Hintergrund tun und wie wir euch versuchen zu unterstützen - am Ende seid ihr es, die auf dem Eis stehen. Wir haben zwar keine Ahnung, wie wir diesen langen Sommer überstehen sollen, aber wir freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf die kommende Saison mit euch."