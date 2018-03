TSV-Damen sichern den Klassenerhalt

Die Fußballerinnen des TSV Lonnerstadt können endgültig für ein weiteres Jahr in der Bezirksoberliga planen, der TSV Frauenaurach darf trotz einer Pleite gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter weiter drauf hoffen, über die Relegation dorthin zurückzukehren. In der Kreisliga ER/PEG wird die Meisterschaft wohl erst am letzten Spieltag im direkten Duell zwischen Effeltrich und Adelsdorf entschieden. In der Kreisklasse 1 hat der SC Oberreichenbach den Titelkampf mit dem SV Langensendelbach wohl endgültig verloren.



Landesliga Nord: SpVgg Erlangen - SV Weinberg II 0:2

Am drittletzten Spieltag der Saison machte die Weinberger Reserve den Titel perfekt, hatte mit der "Spieli" aber mehr Mühe als erwartet. Eine Halbzeit lang hielten die Gastgeberinnen die Partie offen, erst in der 52. Minute gelang Linda Rabe der erlösende Führungstreffer. Erlangen versteckte sich jedoch nicht und versuchte weiter, die Weinbergerinnen zu ärgern. Nachdem abermals Rabe jedoch zum 0:2 erfolgreich gewesen war (72.), brannte bei den Gästen nichts mehr an.



Bezirksoberliga Mittelfranken: SV Segringen - TSV Brand 0:2

Mit dem 1:1 gegen Ezelsdorf hatte Brand viel Selbstvertrauen für das letzte Auswärtsspiel der Saison getankt und setzte sich hier verdientermaßen durch. Der TSV machte von Beginn an Druck, und Puscha legte geschickt auf März ab, die das 0:1 markierte (13.). Die Gäste spielten weiter nach vorn, hatten gute Aktionen, doch ein weiterer Erfolg wollte sich nicht einstellen. Nach dem Seitenwechsel tat Segringen etwas mehr für das Spiel, die besseren Chancen hatten aber weiter die Gäste: Neubig war mit einem Heber zum 0:2 erfolgreich (68.). Dabei blieb es - der TSV ist gut gerüstet für das Bezirkspokal-Endspiel beim SV Pfaffenhofen am morgigen Donnerstag (16 Uhr).



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Falkenheim - TSV Lonnerstadt 2:5

Mit einem souveränen Auftritt sicherte der Aufsteiger aus Lonnerstadt den Klassenerhalt. Nadine Geinzer legte das frühe 0:1 durch Aileen Decke auf (11.), vier Minuten später legte Kathrin Litz das 0:2 nach. Zwar gelang Helene Michelson der Anschlusstreffer, doch die Gäste ließen sich nicht davon beeindrucken. Kim Kißler besorgte per Foulelfmeter das 1:3 (35.) und leistete drei Minuten später die Vorarbeit für Litz, die noch vor der Pause für die Entscheidung sorgte. Dementsprechend plätschert die Partie in der zweiten Halbzeit vor sich hin. Kißler gelang noch der fünfte Lonnerstadter Treffer (70.), mit dem Schlusspfiff sorgte Nadine Böhme noch für etwas Ergebniskosmetik.



Bezirksliga Mittelfranken Nord: TSV Frauenaurach - SG Nürnberg/Fürth 2:4

Im Kampf um Platz 2 musste der TSV einen Rückschlag hinnehmen, obwohl er gegen den Spitzenreiter zunächst den Ton angab. Doch aus einer Reihe guter Chancen war das 1:0, als Katharina Gumbrecht nach Pass von Nilüfer Kaya erfolgreich war, die einzige Ausbeute (28.). dabei blieb es bis zur Pause. In Halbzeit 2 ging die SG aggressiver zur Sache und riss das Ruder an sich: In der 57. Minute gelang Tanja Lehnes der Ausgleich, wenig später traf Nicole Nähr zum 1:2 (65.). Zwar befreite sich die Heimelf danach etwas, doch ein Eigentor brachte kurz vor Schluss die Entscheidung. Zwar gelang Julia Kraus noch der Anschlusstreffer (88.), doch bereits im Gegenzug stellte Verena Eichhammer den alten Abstand wieder her - die SG steht somit als Aufsteiger fest. "In einem guten Spiel hat am Ende das cleverere Team gewonnen", sagte TSV-Trainer Steven Cyrson. red



Kreisliga ER/PEG: SpVgg Effeltrich - FC Herzogenaurach 5:3

Der Spitzenreiter tat sich schwer, lag nach 60 Sekunden mit 0:1 hinten, weil Elena Dehmer durchgebrochen war. Zwar gelang Christina Stein der Ausgleich (12.), doch erst ein Foulelfmeter, den Jessica Rauh nutzte, brachte nach der Pause die Führung (53.). Zwar glich Dehmer nach einer Ecke von Jil Thuneke noch einmal aus (56.), die Heimelf blieb aber am Drücker und zog durch Christine Schrott (65.) und Stein (83.) auf 4:2 davon. Der FCH gab sich nicht geschlagen, kam durch Tina Jordan zurück (88.), doch ein Eigentor besiegelte die Pleite.



Kreisliga ER/PEG: Hammerbacher SV - SC Adelsdorf 2:12

Durch einen Kantersieg sitzt der SCA dem Spitzenreiter weiter im Nacken. In Hammerbach kannte die Partie nur eine Richtung, obwohl die Gastgeber innerhalb von vier Minuten mit 2:0 in Führung gingen. Es war der Weckruf für die Adelsdorferinnen, die in der Folge viel Druck aufbauten und vor dem Tor nicht lang fackelten: Katrin Seeberger (10., 25.), Nina Leppig (12.), Eva Funke (42., 67.), Marie Mönius (43., 85.), Anna-Lena Mönius (55., 81., 89.), Michelle Mönius (62.) und Jana Scheidig (90.) trugen sich in die Torschützenliste ein.



Kreisliga ER/PEG: TSV Ebermannstadt - SC Gremsdorf 2:1

Die "Bixn" verkauften sich beim Favoriten teuer, gerieten durch einen Doppelschlag von Anna-Lena Adami (19.) und Magdalena Nützel (25.) aber ins Hintertreffen. Weil Vanessa Herberger jedoch schnell auf 1:2 verkürzte (32.), wurde die Hoffnung auf etwas Zählbares am Leben gehalten. Doch in Hälfte 2 wollte weder hüben noch drüben etwas gelingen.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SC Oberreichenbach - SV Langensendelbach 1:4

Vor 250 Zuschauern versuchte der SCO zur Sportlerkerwa, den Titelkampf zu seinen Gunsten zu entscheiden. Doch der Spitzenreiter aus Langensendelbach zeigte in der zweiten Halbzeit, warum er zurecht das Tableau anführt. Die Heimelf hatte den besseren Start, Marie Dörfler traf früh zum 1:0 (9.). Danach begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe, erst ein Foulelfmeter leitete die Wende ein: Martina Nögel traf vom Punkt (62.) und sorgte für die Entscheidung (81.), nachdem Simone Konieczny das 1:2 markiert hatte (73.). In der Nachspielzeit legte Julia Stich gegen nie aufsteckende Oberreichenbacherinnen das 1:4 nach.



Kreisklasse 1 ER/PEG: ASV Weisendorf - DJK Schnaid/Rothensand 3:0

Im Verfolgerduell gab die Heimelf vom Start weg den Ton an, brauchte trotz bester Chancen aber bis in die Schlussphase, um die Überlegenheit in Tore umzumünzen: Nach einem feinen Spielzug gelang Verena Stürmer das 1:0, Lea Maschke legte das 2:0 für Michelle Schein (84.) und das zehnte Saisontor für Laura Mönch auf, die damit den Schlusspunkt setzte (90.).