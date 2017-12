Starker Formtest für die DM in Erfurt

Für die Athleten des LSC Höchstadt passte der Wettkampf vor den nun anstehenden Meisterschaften perfekt in den Terminplan.

So lief Geoffroy Jadoul mit Platz 4 über 800 Meter in 1:56,07 Minuten nahe an seine persönliche Bestleistung heran. Brian Weisheit unterbot erstmals die Zwei-Minuten-Marke (1:58,40) und wurde Achter. Florian Lang wich auf die 3000-Meter-Strecke aus, da er direkt von der Arbeit kam: 9:05,86 Minuten (Platz 12) waren ein gutes Trainingsergebnis.

Am zweiten Tag machte Marco Kürzdörfer über 400 Meter den Auftakt. Obwohl nicht ganz klar war, wie gut seine Verfassung sein würde, nachdem er zusammen mit seinen Teamkollegen Niklas Bühner, Tobias Budde und Christian Amon zwei Nächte zuvor den Franconian Trailnightrun von Bamberg nach Nürnberg absolviert hatte. Zusammen mit Anne Kesselring aus Fürth gewann das LSC-Team dort überlegen in 12:30 Stunden. Kürzdörfer zeigte in Nueestadt keinerlei Müdigkeit, ging das Rennen flott an und musste nur Dario Tippmann (LAC Quelle Fürth) den Vortritt lassen. In 50,37 Sekunden war er so schnell wie seit sechs Jahren nicht und scheint bestens gerüstet für die DM über 800 Meter.

Seine LSC-Kollegen versuchten sich über 1500 Meter. Brian Weisheit übernahm nach der Hälfte der Strecke die Führung, da sich sonst keiner ums Tempo kümmerte. In einem lang gezogenen Endspurt kam er als Vierter nach 4:01,08 Minuten (PB) ins Ziel. Knapp dahinter zeigte Theo Schell, dass er in guter Form ist, mit neuer persönlicher Bestzeit (4:02,02) wurde er Dritter der U20-Wertung. Geoffroy Jadoul (4.) war mit 4:04,16 Minuten nicht ganz zufrieden.

Am Wochenende geht es für zwei LSCler bei den DM in Erfurt um alles. Marco Kürzdörfer macht am Samstag den Auftakt über 800 Meter, wird es aber schwer haben, sich für den Endlauf zu qualifizieren. Martin Grau geht am Sonntag über 3000 Meter Hindernis an den Start. Nach der schweren Saison 2016 und Platz 3 will er heuer um den Titel kämpfen. Das Rennen könnte ab 17.25 Uhr vom ZDF übertragen werden.