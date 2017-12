SCH kann den Aufstieg abhaken

Die Duelle auf Augenhöhe gegen Kirchenlamitz und Mönchröden gingen beide nach spannendem Verlauf verloren. Während die Erste den Kontakt zur Spitze verloren hat, ist der Abstieg für die Zweite fast besiegelt.



Bezirksoberliga Oberfranken: SC Höchstadt - SF Kirchenlamitz 3,5:4,5

Das Match versprach viel Dramatik: Höchstadt lag zunächst zurück, ging dann in Führung und blieb letztendlich doch ohne Mannschaftspunkt. Christian Koch musste am Spitzenbrett nach knapp drei Stunden resignieren, er übersah einen Mattangriff. Mannschaftsführer Holger Schwarzmann und Alexander Mönius folgten mit zwei Unentschieden. Michael Gorka besorgte nach über vier Stunden den 2:2-Ausgleich, er hatte einen Springer erobert. Der 16-jährige Oliver Mönius konnte eine Verluststellung noch umbiegen, sein Gegner hatte ein Grundlinienschach übersehen. Tobias Schwarzmann stand lange besser, konnte sein ungleichfarbiges Läuferendspiel jedoch trotz eines Mehrbauern nicht gewinnen - Remis. Dann versagten den Höchstadtern die Nerven. Nach 63 Zügen und fünfeinhalb Stunden unterlag zunächst Reiner Schulz, der in Zeitnot einen großen Materialvorteil einbüßte. Michael Brunsch übersah eine Abwicklung ins Remis und gab nach fast sechs Stunden auf.

Durch diese Pleite rutscht Höchstadt auf Rang 4 ab. Nordhalben, Michelau und Kirchenlaibach machen unter sich aus, wer aufsteigt.



Bezirksliga West Oberfranken: TSV Mönchröden - SC Höchstadt II 4,5:3,5

Beim bis dato punktlosen Aufsteiger verpassten die Gäste den Befreiungsschlag. Bereits nach gut einer Stunde endeten die Partien von Elias Pfann, Horst Schulz und Janusz Gorniak remis. Pfann spielte lediglich 13 Züge. Gorniak hatte am Spitzenbrett gute Siegchancen, ließ einen Läufergewinn aus. Die Niederlage von Rüdiger Roppelt wurde vom 14-jährigen Nicolas Leiß direkt ausgeglichen. Nach dem Remis von Walter Schmidt stand es 3:3. Als Alfred Götzel nicht über ein Remis hinauskam und Norman Bauschke aufgeben musste, stand die Pleite fest. Mit nur zwei Mannschaftspunkten scheint der Abstieg für Höchstadt in die Kreisliga Bamberg nun unvermeidlich.