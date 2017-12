Martin Grau nutzt seine letzte Chance

Nachdem es am vergangenen Wochenende in Bilbao über 3000 Meter Hindernis nicht geklappt hatte mit der Qualifikation für die Universiade in Taipeh, wurde die Zeit knapp für Martin Grau. Denn das einzige schnelle Rennen, in dem er die Norm noch schaffen konnte, fand nur drei Tage darauf - unter der Woche - beim Meeting im tschechischen Ostrava statt. Doch der 25-Jährige wollte diese Chance nutzen, und so machte er sich - zusammen mit Zwillingsbruder Bastian und Trainer Markus Mönius - auf die beschwerliche Autofahrt ins Nachbarland.



Und dieser Ausflug lohnte sich. Grau kratzte auf der Strecke alle Körner zusammen, kam nach 8:33,27 Minuten ins Ziel. Damit schaffte er eine persönliche Jahresbestleistung und mit dem Wimpernschlag von drei Hundertstelsekunden auch die erhoffte Qualifikation für die Universiade, bei der er schon 2015 triumphiert hatte.

Neben der Tatsache, dass der zuletzt lädierte Oberschenkelmuskel hielt, waren zwei Faktoren letztendlich ausschlaggebend dafür, dass Grau sich trotz Rang 9 als Sieger fühlen durfte. Die Ostafrikaner (vier Äthiopier, vier Kenianer) schlugen ein so hohes Tempo an, dass der Versuch mitzugehen fatal gewesen wäre. So stand dem Biengartner ein einsames Rennen bevor.



Aber weil der Australier Stewart McSweyn unbedingt Anschluss den den Topläufern halten wollte, fungierte er quasi als Zugläufer für Grau. Zumindest, bis ihm die Kraft ausging. Doch weil der Kenianer Abel Mutal in dem Moment aus der Führungsgruppe abreißen lassen musste, hatte Grau wieder ein Ziel vor Augen. Langsam arbeitete er sich an den Afrikaner heran, und obwohl er den Kontrahenten im Schlussspurt nicht mehr abfangen konnte, gab das wohl den Ausschlag dafür, dass Martin Grau die Norm für die Universiade schaffte.

Die Spritzigkeit fehlte ihm zwar noch, doch aufgrund des Ergebnisses steigt die Angriffslust beim Topläufer der LSC Höchstadt für die deutsche Meisterschaft, die am 8. und 9. Juli in Erfurt ausgetragen wird. Sein schärfster Konkurrent um den Hindernis-Titel wird Lokalmatador Tim Stegemann sein, der heuer schon 8:31,95 Minuten gelaufen ist.