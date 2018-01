Kürzdörfers Taktik geht am Ende auf

Gleich auf vier Hochzeiten tanzten die Athleten des LSC Höchstadt. Den Beginn machten die Aktiven in Zirndorf, wo unter anderem der "Schnellste 1000er Frankens" auf dem Programm stand. Neben fünf Läufern des Top-Teams startete nur noch der ehemalige Höchstadter Konstantin Wedel. Dieser machte nach 500 Metern mächtig Druck und enteilte den LSClern um einige Meter. Doch Marco Kürzdörfer behielt die Ruhe, forcierte 200 Meter vor dem Ziel das Tempo, fing den Fürther noch ab und siegte in 2:28,52 Minuten mit etwas mehr als einer Sekunde Vorsprung. Auf Platz 3 reihte sich Tobias Budde vor Alexander Barth, Theo Schell und dem angeschlagenen Niklas Bühner ein.

Im Weitsprung der 15-jährigen Jungs kämpfte Leon Peter mit dem Anlauf, sodass er sich mit 4,86 Metern und Platz 3 zufriedengeben musste. Freudestrahlend verließ der Neuhauser Hanns-Peter Wirth die Wettkampfstätte. Zuerst holte sich der U20-Athlet im Weitsprung mit 5,53 Metern den Sieg, dann sprintete er in einem packenden 200-Meter-Lauf gegen Samuel Lago (LG Nürnberg) in neuer persönlicher Bestzeit von 23,23 Sekunden auf Rang 1. Bei der weiblichen Jugend war vom LSC nur Michelle Franz (W14) vertreten. Eine durchschnittliche Weite von 7,15 Metern reichte im Kugelstoßen zum Sieg. Das gleiche Bild zeigte sich im Speerwurf mit einer Siegesweite von 16,73 Metern.



Freudenberger siegt im Endspurt

Zwei Nachwuchsathleten zog es zu den offenen Kreismeisterschaften nach Burghaslach. Die zehn- und elf-jährigen Mädchen und Buben wurden im 800-Meter-Lauf zusammengelegt. Tim Freudenberger (M10) und Mark Franz (M11) setzten sich früh vom Feld ab, liefen die ersten 700 Meter zusammen, ehe sich Freudenberger im Endspurt absetzte, mit 2:44,47 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufstellte und etwas mehr als drei Sekunden Vorsprung auf seinen Vereinskameraden hatte.



Kein Konkurrent in Sicht

Am 1. Mai ging es zur Bahneröffnung in die Oberpfalz zum SC Eschenbach. Mark Franz (U12) schaffte im Weitsprung mit 3,83 Metern eine persönliche Bestleistung und holte Bronze. Über 50 Meter reichte es zu Rang 8 (8,42 s), über 800 Meter feierte er gegen zehn Konkurrenten einen unangefochtenen Start-Ziel-Sieg (2:47,49 Min.). Gabriel Götz (U14) überraschte im 75-Meter-Lauf, wo er sein Rennen als Zweiter beendete (10,70 s) und sich damit Bronze im Gesamtklassement sicherte. 4,01 Meter im Weitsprung bedeuteten Rang 5.

Leon Peter (U16) verbesserte seine Bestzeit über 100 Meter auf 12,72 Sekunden und wurde Sechster. Der Weitsprung verlief schwankend, mit 5,14 Metern ferfehlte Peter seine persönliche Bestleistung um einen Zentimeter. Alireza Mohsenni startete im Speerwurf und holte sich mit einer stabilen Serie und einer Weite von 36,68 Metern Silber. Hanns-Peter Wirth hatte in Eschenbach mit Sven Böller von der LG Erlangen gleich in zwei Disziplinen einen Herausforderer gefunden. Im 100-Meter-Lauf verbesserte er sich auf 11,42 Sekunden und holte damit genauso Silber wie über 200 Meter (23,12). Im Weitsprung dagegen hatte Wirth mit 5,78 Metern die Nase vorn.

Bei den Mädchen holte sich Josephine Kunz (U14) im Hochsprung mit 1,30 Metern den Sieg. Im Kugelstoßen reichte es zu Rang 5 (6,83 m), im Speerwerfen wurde sie mit 24,41 Metern unglücklich Vierte. Die Weisendorferin Verena Baumann (U16) wurde mit der Drei-Kilo-Kugel Zweite (9,67 m), beim Diskuswurf sprang Rang 4 heraus (23,29 m).



Ein Dutzend Podestplätze

Zur gleichen Zeit waren die Jüngsten im LSC bei der Bahneröffnung in Hemhofen am Start. Aus dem kleinen Team stach Sophia Rittmayer (W10) mit drei ersten Plätzen über 50 Meter (8,24 s), im Weitsprung (3,61 m), im Hochsprung (1,15 m) sowie Rang 2 im Ballwurf (23,50 m) hervor. Judith Weber überzeugte mit Platz 2 über 50 Meter (8,45 s) und Platz 3 im Hochsprung (1,05 m). Bei den Jungs holte Patrick Hübschmann (M11) über 50 Meter (7,67 s), im Weitsprung (4,02 m) und im Hochsprung (1,30 m) jeweils Silber. In der M10 wurde Philippe Kunz Zweiter über 50 Meter (8,53 s). Lukas Stadlinger wurde in Hoch- und Weitsprung jeweils Dritter.