Kürzdörfer siegt, Grau ist wieder spitze

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Leichtathleten des LSC Höchstadt. Marco Kürzdörfer gewann über 800 Meter erstmals den Rolf-Watter-Pokal beim 38. Regensburger Meeting, Martin Grau zeigte in Pliezhausen über 2000 Meter Hindernis, dass wieder mit ihm zu rechnen ist, und auch die anderen Starter des LSC ließen mit guten Leistungen aufhorchen.



So trumpfte Hannsi Wirth (U20) nach einem etwas verkorksten 100-Meter-Lauf (11,52 s) über 200 Meter so richtig auf: Nachdem er bei den letzten Wettkämpfen noch an der 23-Sekunden-Marke gekratzt hatte, gelang ihm mit 22,88 Sekunden gleich ein deutlicher Sprung unter diese Barriere. Damit belegt er Platz 4 in einem hochkarätigen Feld.



Über 800 Meter schickte der LSC drei Aktive ins Rennen, unter anderem den aus Belgien stammenden Geoffroy Jadoul, der erst seit kurzem für Höchstadt startberechtigt ist. Der 26-Jährige schob sich im Rennverlauf aus dem Mittelfeld bis auf Platz 3 vor und verbesserte seine Bestleistung gleich um drei Sekunden auf 1:55,36 Minuten. Noch besser machte es Marco Kürzdörfer: Er hielt sich lange hinter dem Führungsarbeit leistenden Dennis Gerhard (LAZ Puma Rhein-Sieg) auf und griff diesen auf der Zielgeraden an. Auf den letzten Metern kam es zu einem packenden Zweikampf, den der Adelsdorfer mit sieben Hundertstelsekunden Vorsprung knapp für sich entschied (1:53,34 Min.). Florian Lang, der in den Wintermonaten kaum hatte trainieren können, musste mit dem zehnten Platz zufrieden sein (1:58,57 Min.).



Die Konkurrenz ist chancenlos

Am Muttertag machten sich dann drei Hindernisläufer des LSC auf den Weg zum traditionellen Meeting der Krummen Strecken nach Pliezhausen bei Tübingen. Mit Eintreffen öffnete auch Petrus seine Schleusen und es regnete ohne Unterbrechung. Das machte den Sportlern aber nichts aus, am Wassergraben wären sie ohnehin nass geworden. Mit über 45 gemeldeten Athleten war das Feld über 2000 Meter Hindernis zahlen- und leistungsmäßig stark besetzt. Der Jahresschnellste 2016, Patrick Karl, fehlte verletzungsbedingt, der deutsche Meister aus Berlin, Hannes Liebach, trat die weitere Reise nicht an.



Zu Beginn machte der frisch aus Südafrika zurückgekehrte Tim Stegemann, langjähriger Weggefährte von Martin Grau, das Tempo, dann übernahm Konstantin Wedel (LAC Quelle Fürth) das Zepter. Nach 1000 Metern und einer Durchgangszeit von 2:48 Minuten setzte sich dann jedoch der Biengartner an die Spitze, der seit Juni 2016 kein Hindernisrennen mehr absolviert hatte. Druckvoll schüttelte Grau bis auf Stegemann alle Gegner ab und ließ auch dem Erfurter auf der Schlussrunde keine Chance.



In 5:37,36 Minuten hatte er eine Sekunde Vorsprung und die Gewissheit, dass 2017 wieder ein gutes Jahr werden kann. Im Feld schlug sich U23-Athlet Brian Weisheit achtbar: Nach mehr als zwei Jahren Wettkampfpause wurde er in 5:59,49 Minuten Elfter. Gar nicht ins Rennen fand dagegen Theo Schell (U20), der die angepeilte DM-Norm um vier Sekunden verpasste (6:19,55 Min.), kopfschüttelnd ins Ziel kam und nun nachliefern muss. mam