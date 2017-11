Höchstadt hat unverhofft wieder Hoffnung

Dadurch hat der SC überraschend wieder Hoffnung auf den Aufstieg. Die Reserve des SCH steht trotz eines Achtungserfolgs dagegen vor dem Abstieg.



Bezirksoberliga Oberfranken: SC Waldsassen - SC Höchstadt 1,5:6,5

Die abstiegsbedrohten Gastgeber waren ersatzgeschwächt chancenlos. Die Ersatzspieler Reiner Schulz und Norman Bauschke brachten Höchstadt in Führung, nach zwei Unentschieden der Youngster Christian Koch (19 Jahre) und Oliver Mönius (16) stand es bereits 3:1. Alexander Mönius, Tobias Schwarzmann und Mannschaftsführer Holger Schwarzmann erhöhten nach rund vier Stunden auf 6:1. Die beiden Erstgenannten gewannen dadurch, dass ihre Gegenspieler die komplette Bedenkzeit aufgebraucht hatten.



Auch Michael Brunsch stand lange auf Gewinn, spielte zum wiederholten Male die längste Partie, ließ jedoch eine zweizügige Kombination aus und musste mit einem Remis zufrieden sein. Somit blieb der SCH ohne Verlustpartie. Wichtiger waren allerdings die Ergebnisse der Konkurrenten um den einzigen Aufstiegsplatz. Der FC Nordhalben steht zwar vorzeitig als Meister fest, will jedoch voraussichtlich erneut verzichten. Kirchenlaibach und Michelau, bisher auf Platz 2 und 3, ließen überraschend Punkte liegen. So rutscht Höchstadt auf Rang 2 vor. Ein Sieg gegen Tabellenschlusslicht Presseck würde den Höchstadtern somit die Vizemeisterschaft bescheren - und wohl auch den Aufstieg in die Regionalliga-Nordwest.



Bezirksliga-West Oberfranken: SC Höchstadt II - Coburger SV 4:4

Die zweitbeste Achterschachtruppe des Vereins wusste gegen den Favoriten zu überzeugen, kämpfte trotz eines 2:4-Rückstands beherzt - und wurde belohnt. Janusz Gorniak an Brett 1 und Nicolas Leiß an Brett 8 mussten bereits nach einer Stunde resignieren. Gorniak agierte zu gierig und unvorsichtig, Leiß verlor die Dame durch eine Springergabel. Wolfgang Paulini und Walter Schmidt spielten unentschieden, Robert Koch unterlag.

Durch den Sieg des 18-jährigen Mannschaftsführers Elias Pfann nach drei Stunden stand es 2:4. Peter Metzner und Alfred Götzel ließen nie locker, gewannen ihre Partien nach über vier Stunden und glichen aus. Die Aufholjagd des SC kommt jedoch zu spät. Der Abstieg in die Kreisliga Bamberg gilt als sicher, da es in der Schlussrunde zum übermächtigen Tabellenführer SC Bamberg II geht. sd