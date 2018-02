HEC will noch zweimal ungeschlagen bleiben

Relativ entspannt gehen die Höchstadt Alligators ins letzte Wochenende der Verzahnungsrunde zwischen Eishockey-Ober- und Bayernliga. Den zweiten Platz in Gruppe A und damit Heimrecht in den entscheidenden Partien der K.o.-Runde haben sie bereits sicher. Um das Erreichen des Halbfinals - gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt - noch ein bisschen wahrscheinlicher zu machen, will der Höchstadter EC seinen ersten Platz, den er seit dem ersten Spieltag der Zwischenrunde ununterbrochen innehat, verteidigen. Außerdem entscheiden Platzierung, Punkte und Tore über das Heimrecht in einem eventuellen Halbfinale und Endspiel.



Gegen den Dritten oder Vierten

Gelingt dies den als einziges Team der Zwischenrunde nach regulärer Spielzeit noch ungeschlagenen Panzerechsen in den Partien Nummer 9 und 10, treffen sie heute in einer Woche in maximal fünf Duellen auf den Vierten (statt den Dritten) der Gruppe B. Da die Nachbarstaffel punktemäßig dichter beisammen ist, kommen für die Aischgründer noch alles sechs Mannschaften als Gegner in der Runde der letzten Acht in Frage.



Am Freitag gastiert um 20 Uhr der andere Oberligist der Gruppe A, der EHV Schönheide, an der Aisch, für den es noch um den Einzug in die Play-offs geht. Drei Punkte aus den zwei Partien brauchen die Wölfe, um sicher dabei zu sein. Das von der Insolvenz bedrohte Team aus dem Erzgebirge hat sich noch nicht abgeschrieben. Die beiden besten Scorer aller zwölf Mannschaften der Verzahnungsgruppe stammen vom EHV. Zuletzt zerlegten die im Hinspiel dem HEC mit 1:4 unterlegenen Sachsen den bis dato so starken TSV Peißenberg mit 7:2.



Hinspiel ging in die Verlängerung

Zum Abschluss steht am Sonntag um 17 Uhr das fränkische Freiluftderby in Pegnitz an. Mit den Oberfranken haben die Jungs von Spielertrainer Daniel Jun noch eine Rechnung offen, denn im Heimspiel gegen die "Icedogs" mussten die Alligators einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen. Die Pegnitzer sind offensichtlich Spezialisten, wenn es um Comebacks und das Ärgern von Favoriten geht. Nicht nur der HEC ließ gegen das Team um den Ex-Höchstadter Markus Schwindl Federn, sondern auch die Memminger unterschätzten die Kampfeslust des ECP. 3:0 führten die "Indians" am vergangenen Sonntag nach zwei Dritteln auf eigenem Eis, ehe sich die Gäste ins Penalty-Schießen retteten, wo der ECDC die Oberhand behielt.



Vor dem entscheidenden Wochenende erreichte die Panzerechsen eine personelle Hiobsbotschaft. Ausgerechnet ihr derzeit beste Goalgetter, Ales Kreuzer, zog sich in der Begegnung mit Dorfen eine Bänderverletzung im Knie zu und fällt zunächst aus. Zum Glück für die Alligators bewiesen die beiden Ausländer, Michal Petrak und Tomas Rousek, dass sie langsam in Play-off-Stimmung kommen und erzielten zum Teil sehenswerte Tore. In der zweiten Reihe, in der Jun und Kreuzer zuletzt so gut harmonierten, reißt die Verletzung allerdings eine Lücke. Am Kieferndorfer Weg hofft man deshalb, dass Kreuzer so schnell wie möglich wieder fit wird oder ein anderer für die Nummer 91 in die Bresche springt. mst





HEC-Fans schlägerten

Wie die Polizeiinspektion Weilheim berichtet, ist es nach dem Eishockey-Spiel des Höchstadter EC beim TSV Peißenberg zu einer Rangelei zwischen Fan-Gruppen gekommen, die sich zu einer Massenschlägerei mit 20 Personen entwickelte. Zwar hatte sich die Lage schon vor dem Eintreffen der Polizei etwas beruhigt - einige Beteiligte waren bereits geflüchtet -, dennoch wurden Ermittlungen aufgenommen.



Laut eines Zeugen schlug ein 19-jähriger Höchstädter einem 17-jährigen Peißenberger mit der Faust ins Gesicht. Außerdem seien drei Anhänger der Mittelfranken, 16, 19 und 20, sowie ein weiterer Peißenberger Fan (32) in Mitleidenschaft gezogen worden. Der oder die Täter wurden bis dato noch nicht ermittelt. Was der Auslöser für das Gerangel und die anschließende Schlägerei war, ist ebenfalls unklar. Allerdings war dieser Vorfall wohl Grund dafür, dass die Polizei beim Heimspiel des HEC am Sonntag erhöhte Präsenz zeigte.



Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, oder bei dem Vorfall verletzt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. pol