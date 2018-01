Die erste Bilanz fällt positiv aus

Die Tischtennisherren des SC Adelsdorf haben das jahr mit einer Niederlage beschlossen. In der 1. Bezirksliga mussten sich Igor Ondrejicka und Co. beim SV Weiherhof II geschlagen geben, die zweite Mannschaft hatte zu Hause gegen den CVJM Unterasbach das Nachsehen. Die SCA-Damen feierten den dritten Sieg in Folge, womit sie in der 3. Bezirksliga zum Drittplatzierten SC Uttenreuth aufschlossen.

Abteilungsleiter Norbert Geier ist mit dem Verlauf der Hinrunde zufrieden. Auf die Tatsache, dass Arne Haarmann und Timo Kaiser die erste Herrenmannschaft zur Winterpause verlassen, wurde reagiert. Simon Porsch, der von einem Auslandssemester zurückkehrt, und Jörg Sußmann vom TTC Höchstadt sollen die Lücken schließen. Als Erfolg verbuchte Geier die Integration des syrischen Flüchtlings Mohamad Siedo, der in den vergangenen Monaten viel Trainingsfleiß bewiesen hat, im neuen Jahr für den SCA auflaufen wird und - im Hobbyteam - zeigen kann, was er gelernt hat.



Herren, 1. Bezirksliga Mfr.: SV Weiherhof II - SC Adelsdorf 9:5

Mehr als drei Stunden lang wehrten sich die Gäste verbissen, letztendlich aber vergeblich. Arne Haarmann und Timo Kaiser ließen sich im Auftaktmatch nach gewonnenem ersten Satz von Czichos/Reinfelder den Schneid abkaufen. Igor Ondrejicka und Jürgen Zöbelein machten mit Korn/Neumann kurzen Prozess, Volker Krumbeck und Freddy Dehling verloren nach einer 2:0-Satzführung den Glauben an sich selbst. Zöbelein und Ondrejicka hielten den SCA in den Einzeln zunächst im Rennen, doch weil Krumbeck im fünften Satz das nötige Glück fehlte und Haarmann, Kaiser sowie Dehling keine Bein auf den Boden brachten, lag der SV mit 6:3 in Führung. Zu Beginn der zweiten Einzelrunde stellten Zöbelein und Odrejicka den Anschluss her. Haarmann, Krumbeck und Dehling versuchten, das Ruder herumzureißen, erzwangen sogar Satzverlängerungen. Am Ende hatten aber alle drei das Nachsehen, die Niederlage war besiegelt.

Ergebnisse: Czichos/Reinfelder - Haarmann/Kaiser 3:1, Korn/Neumann - Ondrejicka/Zöbelein 0:3, Tiefel/Brauner - Krumbeck/Dehling 3:2, Korn - Zöbelein 0:3, Neumann - Ondrejicka 0:3, Czichos - Krumbeck 3:2, Reinfelder - Haarmann 3:0, Tiefel - Kaiser 3:0, Brauner - Dehling 3:0, Korn - Ondrejicka 1:3, Neumann - Zöbelein 0:3, Czichos - Haarmann 3:0, Reinfelder - Krumbeck 3:1, Tiefel - Dehling 3:1



Herren, 3. Bezirksliga Nord: SC Adelsdorf II - CVJM Unterasbach 3:9

Weil Ferdinand Kisslinger verletzt ausfiel, ging das Eröffnungsdoppel kampflos an die beiden Adelsdorfer Markus Nagel und Norbert Bräun. Doch danach wurden die Gastgeber schnell geerdet. Die als Duo nicht eingespielten Tizian Schleicher und Dieter Feulner hatten gegen Welsch/ Jahn im fünften Satz das Nachsehen, John Lawani und Jannis Porsch mussten sich Jarosch/T. Kisslinger geschlagen geben. Zwar glich Nagel im ersten Einzel des Tages aus, doch weil Bräun, Schleicher und Feulner jeweils 0:3 verloren, stand Adelsdorf unter Zugzwang. Lawani ließ beim 3:1 gegen Wehr Hoffnung keimen. Porsch wehrte sich zäh, aber vergeblich gegen Kosiba, Nagel bekam gegen Welsch kein Bein auf den Boden. Bräun fehlten gegen Jahn ein paar Prozentpunkte, Schleicher konnte gegen Jaroch die Niederlage nicht mehr abwenden.

Ergebnisse: Nagel/Bräun - F. Kisslinger/Kosiba 3:0, Schleicher/Feulner - Welsch/Jahn 2:3, Lawani/Porsch -Jarosch/T. Kisslinger 1:3, Nagel - Jahn 3:2, Bräun - Welsch 0:3, Schleicher - T. Kisslinger 0:3, Feulner - Jarosch 0:3, Lawani - Wehr 3:1, Porsch - Kosiba 2:3, Nagel - Welsch 0:3, Bräun - Jahn 1:3, Schleicher - Jarosch 0:3



Frauen, 3. Bezirksliga Nord: SV Obermichelbach - SC Adelsdorf 3:8

Im Nachholspiel hatten die Gäste mehr Mühe als das Ergebnis vermuten lässt, aber auch die nötige Nervenstärke: Alle Fünf-Satz-Spiele gingen an den SCA. Nach ausgeglichenen Doppeln sahen sich die Adelsdorferinnen nach dem ersten Einzel einem Rückstand gegenüber, doch Sabine Fiedler, Claudia Porsch und Kerstin Pyczulla, sich mit Wirth einen verbissenen Schlagabtausch lieferte, bei dem zwei Sätze in die Verlängerung gingen, wendeten das Blatt. Zwar konnte im zweiten Durchgang auch Fiedler die starke Billmann nicht stoppen, danach ließ der SCA nichts mehr anbrennen. Hervorzuheben sind hierbei Sabine Dehling und Claudia Porsch, die beide einen fünften Satz erzwangen und sich dort nicht mehr von ihrem Weg abbringen ließen.

Ergebnisse: Billmann/Krahl - Fiedler/Pczulla 3:0, Kässer/Wirth - Dehling/Porsch 1:3, Billmann - Dehling 3:0, Krahl - Fiedler 1:3, Kässer - Porsch 0:3, Wirth - Paczulla 2:3, Billmann - Fiedler 3:1, Krahl - Dehling 2:3, Kässer - Paczulla 0:3, Wirth - Porsch 2:3, Kässer - Fiedler 0:3