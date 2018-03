Die HSG-Männer bleiben in der Bezirksoberliga

Nach dem erfolgreichen Auftritt gegen Winkelhaid standen die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Erlangen/Niederlindach am letzten Spieltag nochmals unter Zugzwang, um den viertletzten Tabellenplatz zu festigen und - bei nur einem Landesligaabsteiger - auch in der kommenden Saison in der BOL spielen zu können. Obwohl zu ungewohnter Zeit am Abend angepfiffen wurde, wurde die HSG von einem Tross lautstarker Fans begleitet, die für Unterstützung von den Rängen sorgten.



HC Sulzbach-Rosenberg II - HSG Erlangen/Niederlindach 30:33

Die HSG ging mit einer schönen Angriffsaktion in Führung, leistete sich dann aber einige Fehler und ermöglichte dem HC einen 3:0-Lauf. Wie so oft in dieser Saison brauchten die Gäste diesen Wachrüttler. Mit drei Toren am Stück holte sich die HSG die Führung zurück und - um es vorwegzunehmen - hielten diese bis zum Schluss. Zwar gelang den Sulzbachern bis zum Stand von 11:11 immer wieder der Ausgleich, mehr jedoch nicht. Dann jedoch verschaffte sich Niederlindach ein kleines Polster und ging über 14:11 mit einer 15:13-Führung in die Pause.



Bei der HSG funktionierte die 6-0-Deckung mit Herausnahme der Außenspieler recht gut. Lediglich die Abstimmung im Mittelblock klappte nicht immer, sodass man einige leichte Tore über den Kreis zuließ. Im Angriff gelangen zwar schnelle Tore, es gab aber auch einige leichte Ballverluste und überhastete Abschlüsse. Es fehlte etwas der Fluss im Angriffsspiel, der Ball lief nicht rund und auch nicht lange genug. Dementsprechend fiel dann auch die Halbzeitansprache aus. Trainer Walter Anheuer fordert sein Team auf, nochmals 30 Minuten zu kämpfen und die richtige Körpersprache zu zeigen.



Seine Worte zeigten Wirkung, denn die HSG baute sofort nach Wiederbeginn den Vorsprung auf fünf Tore aus (21:16). Die Entscheidung war dies jedoch nicht, denn der HC fand zurück ins Spiel und kam wieder heran (23:23). Der Torwart der HC fand nun seinen Rhythmus und machte einige gut herausgespielte Abschlüsse zunichte, darunter auch zwei Würfe von der Siebenmeter-Marke. Darüber hinaus hatte der HC schon Ende der ersten Halbzeit Lukas Stübinger in Manndeckung genommen, so dass auf HSG-Seite umgestellt werden musste und der Kreisläufer zugunsten eines zusätzlichen Rückraumspielers opferte.



Die Variante war nicht ungewohnt und brachte über Lars Boolzen und Marco Jonas den entsprechenden Erfolg. Das Spiel verlief nun ausgeglichen und entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, was zu einer torreichen zweiten Halbzeit führte (18:17). Bedingt wurde diese Spielweise auch durch die immer offensivere Deckung der Gastgeber. Die HSG setzte zudem mit Robert Rödel im Tor einen erfahrenen Joker ein, der seine Klasse unter Beweis stellte und einige klare Torchancen der Sulzbacher vereitelte. So glich der HC beim 28:28 zum letzten Mal aus. Die Gäste hingegen behielten Nerven und Übersicht und zogen in den Schlussminuten über 32:29 auf 33:30 davon.



Der Sieg und der damit verbundene Klassenerhalt waren der Lohn für das Team, dass sich in einer schwierigen Saison immer Motivation und Teamgeist bewahrte und einen tollen Schlussspurt mit 13 Punkten aus acht Spielen hinlegte.



HSG: Hückel, Rödel - Boolzen (6/1), Erhardt, Gilg (1), Gumbert (2), Hauer, Jonas (6/1), Rühl (4), Sackmann, Schmieding (3/1), L. Stübinger (5), Willert (6)