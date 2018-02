Der HCE kämpft vergeblich

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert und geht am kommenden als Spitzenreiter ins direkte Duell mit den Rhein-Neckar Löwen, die ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollen. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes gewann beim HC Erlangen mit 26:18 (12:10) und feierte den fünften Sieg in Folge. Bester Torschütze der Norddeutschen war Rasmus Lauge mit sieben Treffern. Für die Mittelfranken traf Martin Stranovsky fünfmal.



HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt 18:26

Der Gast legte vor und erspielte sich schnell eine Drei-Tore-Führung, die bis Mitte der ersten Halbzeit Bestand hatte. Erlangen haderte mit der Chancenverwertung, eine Glanztat von Torhüter Nikolas Katsigiannis war dann aber ein Impuls, der sich auch auf die Offensive auswirkte: Pavel Horak und Nicolai Theilinger führten die Hausherren auf ein Tor heran. Ljubomir Vranjes griff zur Auszeit, doch auch diese stoppte den Lauf des HCE nicht. Der Außenseiter nutzte die sich bietende Chance, glich durch Pavel Horak aus und bejubelte danach den Führungstreffer durch Martin Stranovsky. Mit einem Doppelschlag wendete Flensburg aber kurz vor der Pause das Blatt wieder (10:12).

In der zweiten Halbzeit jedoch machte die SG deutlich, warum sie an der Tabellenspitze der Bundesliga steht. Über 14:10 und 17:12 zogen die Flensburger auf 23:17 davon und stürmten einem letztlich ungefährdeten Auswärtssieg entgegen. Erlangen kämpfte verbissen, Katsigiannis und der eingewechselte Mario Huhnstock hielten ihr Team mit einigen Paraden im Spiel. Ihre Vorderleute kamen bis auf vier Treffer heran (52.). Doch der hohe Favorit fand die passende Antwort und siegte am Ende deutlich.



HCE: Katsigiannis, Huhnstock - Theilinger (1), Bayer, J. Link (1), Guardiola (1), Lux, Herbst (2), Haas (1), Stranovsky (5/1), Horak (4), N. Link (2), Thümmler (1)