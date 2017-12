Der Auftakt hätte kaum besser laufen können

In der Stallgemeinschaft der Hessenmühle in Falkendorf, dem Sitz des Reitclubs Herzogenaurach, herrschte ungläubiges Staunen: Das Turnierküken des Vorjahres hat sich zum Shooting Star entwickelt. Leoni Haala wurde mit ihrem Rocky Fürther Landkreismeisterin, sowohl im Springen als auch in der Dressur in ihrer Alters- und Leistungsklasse. Die Elfjährige aus Obermichelbach besucht die fünfte Klasse der staatlichen Realschule in Herzogenaurach und ist schon zwei Jahre lang Mitglied beim Reitclub.



Beim Turnier des Reitvereins Zirndorf-Winterdorf - die Fürther Landkreismeisterschaft wurde zum ersten Mal überhaupt ausgetragen - bestritt sie jeweils zwei Wettbewerbe im Springen und in der Dressur. Mit ihrem 13-jährigen Ponywallach Rocky lieferte Leonie Haala eine starke Leistung ab. Ihr Partner verabschiedete sich nach getaner Arbeit wieder in den Stall, so dass die Elfjährige bei der Siegerehrung alle Hände voll zu tun hatte, alle Urkunden und Ehrenschleifen, mit denen normalerweise das Pferd geschmückt wird, entgegenzunehmen und für das Siegerfoto in Szene zu setzen. In dieser Saison hatten Leonie und Rocky schon bei Turnieren in Berching und Altentrüdingen mit guten Platzierungen und Wertnoten bis 7,7 auf sich aufmerksam gemacht und Erfahrung gesammelt.



Klar, dass auch Trainer Roland Staudenmaier Gratulationen entgegennehmen durfte. Der erfahrene Pferdewirtschaftsmeister hat schon vielen Schülern zu Meistertiteln verholfen. Erst kürzlich erhielt der Berufsreitlehrer die silberne Ehrennadel mit Urkunde für 40 Jahre bei der Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband Versmold-Warendorf.



Nach 22 Jahren zurück im Sattel

Ein weiteres Clubmitglied, das sich mit neun Jahren auf dem Reiterhof Hessenmühle erstmals in den Sattel schwang, ist nach 22 Jahren Abwesenheit wieder für den Reitclub Herzogenaurach unterwegs. Sabine Daßler hatte einen glänzenden Saisoneinstieg beim Osterturnier des Reitvereins St. Georg Nördlingen mit ihrem braunen Wallach Luke Skywalker. Das Paar erritt sich in der Einlaufprüfung in der L*-Kandare mit der Wertnote 7,2 unter 26 Startern einen hervorragenden vierten Platz. Die Herzogenauracherin steigerte sich in der darauffolgenden Dressurprüfung Klasse M* (ebenfalls Wertnote 7,2) auf den dritten Rang unter 30 Teilnehmern.



Auch in Weiden beeindruckte die Dressurreiterin auf Luke Skywalker im Viereck mit einem dritten Platz und Wertnote 7,3 in der M*-Prüfung. In der überhaupt ersten M**-Dressur ihres Pferdes erreichte Sabine Daßler mit mehr als 67 Prozent Rang 6. In dieser Prüfung gab es viel Konkurrenz, da einige Reiter die M** als Einlaufprüfung für die spätere S-Dressur nutzten.



Der erst achtjährige Hannoveraner Luke Skywalker ist bereits das fünfte Nachwuchspferd, das Sabine Daßler bis Klasse M selbst ausgebildet hat. Allerdings wird er vorerst im Stall bleiben müssen, da Daßler als Turnierrichterin der Landeskommission Bayern bei einigen Wettbewerben in der Jury sitzen wird. Weitere Informationen zum Reitclub Herzogenaurach gibt es im Internet auf der Facebook-Seite des Reiterhofs Hessenmühle.