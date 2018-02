DM: "Soli"-Schüler sammeln viel Erfahrung

Zuerst gingen Mara Herbstsommer, Lina Winkelmann, Leah Gonzalez, Konstanze Hayden, Luisa Grumann und Johanna Kürten als Sextett in der offenen Klasse aufs Parkett. Bei ihrer Wettkampf-Premiere auf Bundesebene fuhren sie 11,15 Punkte ein, die am Ende Rang 10 bedeuteten. Die zweite Mannschaft mit Selina Litz, Jule Plötzl, Ella Deistler, Maja Waldhauser, Julie Mennerat und Beertje Kroesbergen, die ebenfalls zum ersten mal bei einer "Deutschen"am Start waren, brachte es auf 32,23 Zähler und den neunten Platz. Team I, das schon etwas DM-Erfahrung besitzt, fuhr 45,44 Punkte ein. Für Marie Paulick, Lina Grob, Marie Grob, Milena Sokic, Kim Kreß und Hannah Schober bedeutete dies Platz 8.



Da die Kontrahenten zum Teil drei bis vier Jahre älter sind, als die Sportlerinnen der "Soli", konnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Und die in Lengerich gesammelte Wettkampferfahrung ist den Herzogenauracherinnen nicht mehr zu nehmen.



Tags darauf startete der "Soli"-Vierer unter den 15 besten Mannschaften aus ganz Deutschland. Mit 19,40 eingefahrenen Punkten belegten Marie Paulick, Lina Grob, Marie Grob und Milena Sokic den 15. Rang. Die Mannschaft hatte einen schweren Sturz, musste die Kür verletzungsbedingt unterbrechen und später nachholen. Dadurch gingen Konzentration und Punkte verloren, ansonsten wäre das Team vermutlich weiter vorne gelandet. Bronze holten sich die mittelfränkischen Nachbarn vom RSV Vach.



Um auf Bundesebene eine bessere Platzierung erreichen zu können, werden die Mädchen noch viel Wettkampferfahrung sammeln müssen. Es herrschte jedoch allgemeine Zufriedenheit über das Ergebnis, denn die "Soli" war heuer unter dem Motto "Dabei sein ist alles" zur DM gefahren.