15 Mal auf dem Siegertreppchen

In Rottendorf erreichten die Nachwuchskämpferinnen Tamina Gulden und Emilia Großmayer bei den Hyongs (Formenläufe) jeweils den zweiten Platz, Maya Massny wurde Dritte. Bei den anschließenden Fights bezwang Gulden im vereinsinternen Finale Großmayer, Massny freute sich ebenfalls über Silber. Neal Preller schaffte es mit Rang 3 auch aufs Podest.



Zeitgleich kämpften in Giebelstadt Jana Fleischmann (AK-13 bis Braungurt) und Yasmin Wolf (AK-18 bis Braungurt) beim Pointfighting jeweils in einer höheren Alters- und Gürtelkategorie, wobei Wolf mit Rang 3 auf dem Siegertreppchen stand. Julian Dressel gewann das Turnier in seiner Gruppe (AK+18 bis Grüngurte) und wurde im Leichtkontakt Zweiter. Jana Fleischmann wurde bei ihrer Leichtkontakt-Premiere Dritte.



Im thüringischen Bad Salzungen fanden die hochkarätig besetzten Adidas-Wartburg-Classics statt. Julian Ottmüller errang bei seinem ersten WAKO-Wettkampf in der Gewichtsklasse Jugend B bis 28 Kilo überzeugend den ersten Platz. Seine Schwester Sophia (Jugend B bis 37 Kilo) verlor ihren ersten Kampf knapp mit 6:7 und schied genauso aus wie Jana Fleischmann (Jugend B bis 42 Kilo), die gegen die Berlinerin Lucy Pieczinski, die Dritte der Deutschland-Rangliste, keine Chance hatte. In der nächsthöheren Gewichtsklasse (bis 47 Kilo) schaffte es Fleischmann aufgrund des besseren Punktverhältnisses ins kleine Finale, wo sie sich Estefania Linke (Eberswalde) knapp geschlagen geben musste (7:8).

Luis Dressel (Jugend B bis 42 Kilo) bot dem deutschen Meister, Noel Armstett aus Hamburg, Paroli, verlor jedoch knapp, genau wie wenig später in der Klasse bis 47 Kilo. Bei den Junioren bis 70 Kilo traf Yasmin Wolf auf die deutsche Vize-Meisterin Emilie Conrad. Es entwickelte sich ein harter, aber fairer Fight, bei dem sich Wolf am Arm verletzte und deshalb nicht mehr entscheidend dagegenhalten konnte.



Beim ersten Qualifikationswettkampf für die Deutsche Meisterschaft in Altötting schafften es Luis Dressel, Jana Fleischmann und Yasmin Wolf mühelos in die Endrunde. Hier legte Dressel legte einen Blitzstart hin (9:0 durch technisches K. o.) und bekam es im Finale mit Nino Zeller (TV Mallersdorf) zu tun, den er mit guter Technik und schnellen Fäusten souverän niederrang (8:2).

Jana Fleischmann stürmte ebenfalls durch ein technisches K. o. (10:0 gegen eine Lokalmatadorin) in den Endkampf, wo sie sich einen intensiven Schlagabtausch mit Franziska Münsterer (TV Mallersdorf) lieferte, am Ende mit harten Sidekicks zum Körper und zwei Fußtreffern zum Kopf nicht mehrs anbrennen ließ (11:5).

Am späten Nachmittag galt auch für die 16-Jährige Yasmin Wolf, dier erstmals bei den Damen antrat, "ready - fight": Ihre Gegnerin im Finale war Corinna Zehentbauer (TV Mallersdorf), die zum Junioren-Nationalkader gehört. Wolf landete zwar einige schöne Treffer, fand aber nicht in ihren Rhythmus und verlor deutlich mit 4:14. Trotzdem hatte Wolf Grund zum Jubeln: Nach tollen Vorkämpfen und mit einem hart erkämpften Sieg im kleinen Finale gegen Christina Achleitner (Österreich) wurde sie Dritte.