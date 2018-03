120 Mal "zwei links, zwei rechts" bei der TSH

Beim Kindersportfest des Leichtathletik-Kreises, das unter dem Motto "Fun in Athletics" von der TS Herzogenaurach ausgerichtet wurde, herrschte ausgelassene Stimmung unter den Teilnehmern. Das lag vielleicht auch daran, dass nicht die traditionellen Disziplinen auf dem Programm standen, sondern die vom Verband propagierten Kinderleichtathletik-Mannschaftswettbewerbe.



In zwei Altersklassen (U10, U12) gingen gemischte Mannschaften (mindestens sechs, maximal elf Mitglieder) an den Start. Eine Einzelwertung gab es nicht. Die Disziplinen unterscheiden sich je nach Altersklasse und werden als Vorstufen zu den richtigen Leichtathletikdisziplinen angesehen.



In der U12 wurden die Teilnehmer an Hürdenlauf, Kugelstoßen, Hochsprung und Staffellauf herangeführt. Bei der Hindernis-Pendel-Sprintstaffel waren Schnelligkeit und Koordination gefordert, Medizinballstoßen in verschiedenen Varianten schulte die Gleichseitigkeit, genau wie der Scherhochsprung von beiden Seiten. Den Abschluss bildete für alle Altersklassen eine 11x1-Runden-Staffel. Nach Ranglistenpunkten erfolgte die Auswertung der sechs konkurrierenden Teams. Die Riege mit der geringsten Punktzahl hatte folglich gewonnen und wurde vom Gastgeber gestellt.



Mit fünf Punkten standen Sophia Diebel, Tim Reinhardt, Katharina Hermann, Christof Rösch, Clara Pastowski, Arthur Störig, Leo Redlin und Mika May ganz oben auf dem Treppchen, freuten sich über die Goldmedaillen und Urkunden. Silber ging an Team TSH II (sieben Punkte) mit Marlene Winkler, Lena Winkelmann, Mattea Böhme, Lisa Schwarz, Lena Toltz, Maelis Andreo und Natalie Wotschadlo. Dritter wurde der TV 48 Erlangen (16 Punkte) vor Herzogenaurach III (18 Punkte) mit Fabian Stützlein, Lauris Thomsen, Julian Schaefer, Vincent Nicklas, Leo Kraus, Jonas Illing, Jannis Berschneider, Leanne Abs und David Barant. Der TV 48 Erlangen II und die SG Eckental/Hemhofen teilten sich mit je 19 Punkten Rang 5.



In der U10 gingen ebenfalls sechs Mannschaften an den Start. Statt Scherhochsprung standen hier Wechselsprünge durch ausgelegte Reifen an, die - als Vorstufe zu Weit- und Dreisprung - möglichst schnell im Rhythmus "zwei links, zwei rechts" durchlaufen werden mussten. Bei Rhythmusfehlern erfolgte ein Zeitaufschlag. Erst die Siegerehrung offenbarte die einzelnen Platzierungen: Mit sieben Punkten holte der LSC Höchstadt Gold, knapp vor Herzogenaurach III (8) mit Clara und Emma Neumann, Antonia Mehler, Lilly Froloff, Anna-Lena Jassmann, Annalena Hassler, Bianca Pollotti, Carolin Porsche und Franka Böhme. Bronze ging an den TSV Hemhofen (9).



Die TSH II mit Felix Pastowski, Emilia Arnold, Lilia Wegmann, Lenard Störig, Lara Wegscheider, Hanna Schubert, Josie Gerhardt, Dmitry Tenelin, Janina Gerstner, Lucas Schaefer und Franz-Hugo Abs kam mit 15 Punkten auf Rang 4, gefolgt von der LG Eckental (20) und der TSH I mit Lara Nitsche, Lucie Welke, Emma Hoffmann, Ronja und Leni Hermann, Ben Steinbauer, Romy Neuhaus, Ella Bucher, Helene Busse, Moritz Frank und Simone Hoffmann, die 23 Punkte sammelten.