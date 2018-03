Soziales Zentrum für Büchenbach Nord

Die Stadt Erlangen wird in dem von der GEWOBAU geplanten Neubau in der Odenwaldallee ein neues soziales Zentrum für Büchenbach einrichten. Entstehen soll so ein Anlaufpunkt, der generationsübergreifende und leicht zugängliche Begegnungs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote zur Verfügung stellt. Der Stadtrat hat am Donnerstag einen entsprechenden Bedarfsbeschluss gefasst.

Konkret vorgesehen sind eine Familienpädagogische Einrichtung und verschiedene Beratungsangebote wie ein Sozialdienst für Erwachsene, eine Integrationsberatung sowie eine Wohn- und Seniorenberatung. Des Weiteren soll ein Bürgertreff entstehen. Mit der Familienpädagogischen Einrichtung sollen kindgerechte Räume im unmittelbaren Wohnumfeld von Familien und Alleinerziehenden geschaffen werden. In der Einrichtung werden Eltern mit ihren Kleinkindern von Fachkräften beraten und begleitet.

Der Sozialdienst für Erwachsene und die Integrationsberatung sollen vor Ort eine niederschwellige Anlaufstelle bei Fragen und Problemen der Bürgerinnen und Bürger sein. In der Wohn- und Seniorenberatung werden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenamtes den Belangen der über 60-Jährigen annehmen. Da diese Anlaufstelle in einer Musterwohnung etabliert werden soll, ist hier auch eine anschauliche Beratung zu technischen Hilfsmitteln und Umbaumöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen möglich.

Der Bürgertreff soll sich zu einem zentralen Treffpunkt mit Kultur-, Freizeit- und Beratungsangeboten entwickeln. Er ergänzt den Bürgertreff ?Die Scheune?, der auf Grund seiner Lage und Größe nicht die Funktion als zentralen Treffpunkt erfüllen kann. Der Bürgertreff ?Die Scheune? soll für Gruppen, Vereine und als beliebter Ort für private Feiern beibehalten und vom neuen Bürgertreff mitbetreut werden.

Die Stadtverwaltung geht von einem Gesamtraumbedarf von 600 Quadratmetern aus. Die Einrichtungen sollen im Erdgeschoss und, falls notwendig, im ersten Obergeschoss des geplanten GEWOBAU-Gebäudes untergebracht werden. Die GEWOBAU wird nun die Planungen vorantreiben und voraussichtlich Ende 2018 mit dem Bau des Gebäudes beginnen, in dem neben den genannten Einrichtungen 90 Wohneinheiten vorgesehen sind.

23.03.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen