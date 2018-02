Sonderschau mit persönlichen Erinnerungen

Eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern hat dem Herzogenauracher Stadtmuseum in den letzten Monaten persönliche Erinnerungsstücke vermacht. Den Schenkern geht es insbesondere darum, dass die Objekte von kompetenter Stelle aufbewahrt werden und öffentlich zugänglich erhalten bleiben. Das berichtet Irene Lederer als Leiterin des Stadtmuseums in einer Pressemitteilung.



Ein großer Teil der Schenkungen landet zunächst im Museumsdepot, bis neue Ausstellungsprojekte die Gelegenheit bieten, auch diese Exponate zu zeigen und wichtige stadtgeschichtliche Ereignisse und Epochen zu thematisieren.



Großer Dank

Museumsleiterin Lederer: "Ohne die Leihgaben und Schenkungen von Privatpersonen und Institutionen könnten viele Projekte nicht verwirklicht werden. Deshalb ist das Museum dankbar für diese Unterstützung, die seine Arbeit bereichert."



Mit einer kleinen Sonderschau im Foyer des Rathauses zeigt das Museum jetzt ausgewählte "Schätze" aus diesen Beständen und bedankt sich damit bei den Stiftern.



Stärker als in der Vergangenheit sammelt das Stadtmuseum heute gezielt auch sozial- und industriegeschichtliche Zeugnisse, berichtet Lederer weiter. Die Bandbreite ist dabei groß: Interessant ist im Prinzip alles, was mit den Herzogenauracher Sportartiklern oder dem Schaeffler-Konzern zu tun hat, spannend sind aber auch persönliche Gegenstände mit einer interessanten Hintergrundgeschichte.



Klares Profil erforderlich

Lederer wörtlich: "Leider können nicht alle angebotenen Schenkungen angenommen werden, nicht nur vor dem Hintergrund knapper Depotflächen." Denn die Frage, welche Objekte ein Museum aufbewahren soll, ist von dauerhafter Aktualität. Das Stadtmuseum hat deshalb ein striktes Sammlungskonzept als unverzichtbare Grundlage einer zukunftsorientierten Museumsentwicklung erarbeitet. Ziel ist es, ein klares Profil in Hinblick auf die Herzogenauracher Stadtgeschichte zu behalten und eigene Schwerpunkte zu setzen.



Dank der großzügigen Schenkungen von Herzogenauracher Bürgerinnen und Bürgern konnte die Sammlung des Herzogenauracher Stadtmuseums in den vergangenen Monaten gezielt in diese Richtung weiterentwickelt werden. Das Museum sucht in diesem Zusammenhang weiterhin Fotos, Dokumente, Filmaufnahmen und aussagekräftige Objekte zur Geschichte der Stadt.



Die Ausstellung ist bis zum 16. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.