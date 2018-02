Solche Eiszapfen sieht man nicht alle Tage: Seniorfloristiker Friedrich Lechner, den Höchstadtern auch als "Blumafritz" bekannt, ist zwar viel draußen unterwegs. Aber was die Eiseskälte da in einem Hinterhof am Häfnersberg geformt hat, hat ihn mächtig beeindruckt.



Rund 1,60 Meter lang sind die Eiszapfen, die dort in einer Breite von 1,80 Metern vom Dach hängen. Er kenne solche Eiszapfen noch aus seiner Zeit bei der Bundeswehr in Mittenwald, sagt Lechner. Ein bisschen Alpenflair könne auch dem Fränkischen Tag nicht schaden, dachte sich Lechner wohl und brachte kurzerhand zwei der Zapfen in der Redaktion vorbei und spielte für das Foto das Eiszapfen-Walross.



Auch wenn er begeistert ist von der eisigen Pracht der Natur, war Lechner doch sichtlich froh darum, die zwei Eisstangen wieder aus der Hand legen zu können. Denn ohne Handschuhe ist das schon eine ordentlich zapfige Angelegenheit.



Angesichts dieses Kältekunstwerks ist es doch fast schon schade, dass die Temperaturen bald steigen sollen, oder?