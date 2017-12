So wird das Wetter an den Feiertagen in Franken

Ein Liter Regen pro Quadratmeter ist am Freitag doch noch gefallen. Insgesamt bewegen sich die Niederschlagsmengen in diesem Dezember auf Durchschnittsniveau. Dies berichtet der Wetterexperte Stefan Ochs.



Am Samstag und am Sonntag ist es überwiegend bedeckt und so gut wie niederschlagsfrei (vielleicht nieselt es mal ein bisschen). Die Temperaturen liegen am Tag und in der Nacht bei +6 Grad. Der meist nur schwache, in Böen aber gelegentlich auch frische Wind weht aus West.



Gut sieht es für den 1. Feiertag aus. Es ist wechselnd wolkig mit zeitweiligen Aufheiterungen. Niederschläge gibt es keine. Maximal werden +7 Grad erreicht. Am Abend kühlt es dann aber unter klarem Himmel schnell bis in den leichten Frostbereich ab.



Auch für den 2. Feiertag sieht es gut aus. Von Westen her zieht eine schwache Kaltfront durch. Es ist wechselnd bewölkt und gelegentlich regnet es etwas. Durch den in Böen starken Süd- bis Westwind wird die bodennahe kühle Luftschicht weggeweht. Daher steigen die Temperaturen bis nahe +10 Grad an.



Ungemütlich nach den Feiertagen

Am Mittwoch und Donnerstag ist es vorübergehend nasskalt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern bei Temperaturen um +3 Grad. Ab nächstem Freitag gibt es dann erneut eine Erwärmung bis nahe +10 Grad.



Während die Entwicklung bis einschließlich Dienstag recht sicher ist, schleichen sich doch ab Mittwoch Unsicherheiten bezüglich der konkreten Zugbahn der Tiefs ein. So zeigen die einen Wettermodelle am Mittwoch ein Tief mit Zentrum über Norddeutschland, das uns stürmische Windböen bringt. Bei anderen Modell liegt das Tief genau bei uns und es ist nur schwachwindig.