Slowenische und deutsche Weisen

Zu einem weihnachtlichen Benefizkonzert zugunsten der "Bürgerstiftung Pommersfelden" hatte der Orgelbauförderverein Sambach in die stimmungsvoll geschmückte Kirche St. Antonius Abbas in Sambach eingeladen.



Die Zupan-Musikanten aus Oberkrain musizierten und ein Projektchor mit Sängern aus Weppersdorf, Wachenroth, Herrnsdorf und Sambach unter Leitung von Dominik Ignatzek sang weihnachtliche Weisen.



"Begeistert von der ehrlichen Musik"

"Über Freunde sind wir nach Slowenien gekommen und konnten die jugendlichen Virtuosen kennen lernen", erklärte Rainer Dippold, Vorsitzender des Orgelbaufördervereins. "Wir waren damals begeistert von der ehrlichen Musik, gespielt ohne Technik und ohne Verstärker - einfach virtuos!" Die Musikanten seien alle Profis und Robert Zupan habe sogar im Jahr 2016 den europäischen Musikaward, als beste Gruppe für die Oberkrainer Musik gewonnen.



Davon konnten sich am Abend die zahlreichen Zuhörer überzeugen. Sie lauschten begeistert slowenischer und deutscher Weihnachtsmusik.

Eine Geigerin eröffnete als Solistin das Weihnachtskonzert. Als weiterer Solist trat der Sohn von Robert Zupan auf und brillierte auf der diatonischen Harmonika. Zusammen mit dem Ansamble Zupan sang der Ignatzek-Projektchor das Weihnachtslied "Tollite hostias" aus dem "Oratorio de Noël" (Weihnachtsoratorium) von Camille Saint-Saëns - ein wirklich feierlicher Moment! Natürlich erklang am Ende des stimmungsvollen Abends das Lied "Stille Nacht".



"Dieses Konzert übertraf alles, was wir erwartet hatten!", schwärmte ein ergriffener Zuhörer. Donnernder Applaus und Standing Ovations waren der Dank eines begeisterten Publikums.

Im Anschluss an die musikalische Aufführung schenkten draußen auf dem Kirchenvorplatz Mitglieder des Gemeinderates zugunsten der Bürgerstiftung noch Glühwein aus und bei offenen Feuerschalen spielten - als Krönung eines wundervollen Abends - die Zupans weiter mit typisch Oberkrainer Musik auf.

"Eine bessere Einstimmung auf das Weihnachtsfest kann es gar nicht geben", fand ein begeisterter Zuhörer.

Das Konzert wurde von der Raiffeisenbank Ebrachgrund gesponsert.