Sind 1000 Einwohner in der Reuth zu viel?

Applaus gab es am Mittwochabend in der Sitzung des Planungsausschusses. Und zwar für eine Äußerung des CSU-Fraktionsvorsitzenden Bernhard Schwab. Seine Aussage, das an der Reha-Klinik geplante Wohngebiet sei in der Bebauung zu massiv und für zu viele Einwohner ausgelegt, fand Zustimmung aus den voll besetzten Zuhörerreihen. Dort hatten sich vor allem Nachbarn des künftigen Wohngebiets "In der Reuth" eingefunden.

Im Ausschuss wurde der erste von vielen Schritten getan: Der seit vielen Monaten entwickelte Bebauungsplan lag im Entwurf zur Abstimmung vor. Jetzt geht es in die öffentliche Auslegung, die Bürger haben außerdem am 18. Januar die Gelegenheit, sich in einer Infoveranstaltung zu Wort zu melden.

Kristina Vogelsang stellte am Ende der gut zweistündigen Diskussion fest, dass noch ein langer Weg folge und man immer noch Veränderungen vornehmen könne. Es müssten auch noch die Behörden beteiligt werden. "Wegnehmen kann man immer noch", sagte die Planerin hinsichtlich der Bedenken. Bürgermeister German Hacker hatte eingangs betont, wie extrem hoch der Wohndruck sei und die Stadt gerade beim sozialen Wohnungsbau erheblichen Nachholbedarf habe.

Rund tausend Menschen sollen dort wohnen können, 450 Wohneinheiten sind geplant. Vorgesehen ist eine Mischung verschiedener Bauformen. Sozialer Mietwohnungsbau soll ebenso zum Tragen kommen wie Eigentum. Die Autos der Bewohner der größeren, finanziell geförderten Baukörper sollen in zwei großen Parkhäusern unterkommen, die Eigentümer der so genannten Stadtvillen erhalten private Tiefgaragen. Eine zentral gelegene Kindertagesstätte mit einer großzügigen Freifläche ist ebenso vorgesehen wie ein kleiner Quartiersplatz nebenan - quasi ein Boulevard, mit einer Platanenallee bepflanzt, der zum Treffpunkt werden soll. Und: Quer durchs Baugebiet zieht sich ein Parcours zum Spielen für die Kinder.



Zentraler Quartiersplatz

Wie Christian Piek, Mitarbeiter im Planungsbüro Vogelsang, erläuterte, möchte man in dem neuen Wohngebiet eine größere Dichte schaffen als in der angrenzenden Bebauung aus den 90er Jahren. Diese sei alles andere als homogen. Landschaftsplaner Sebastian Klebe erläuterte die Grüngestaltung und den Quartiersplatz, der auch mit kleinen Läden und Gastronomie denkbar wäre sowie eventuell einem Brunnen. Ein durchgängiger Parcours soll mit Holzgeräten für die Kinder Spielmöglichkeiten bieten. Man wolle sich da an den Begriff Reuth orientieren, was ja Rodung bedeute. Unterzubringen wären noch vier Paare der geschützten Feldlerche, was in der großen Grünfläche zur Nordumgehung hin möglich sei.



Aus der Diskussion

Bernhard Schwab (CSU) hielt die Planung als durchdacht, äußerte aber auch deutliche Kritik. "Tausend Bewohner sind für mich unvorstellbar", sagte er und fand: " Wir sehen da Konfliktpotenzial. Es geht auch ein bisschen kleiner." Aus Sicht der Verwaltung sei diese Größe sinnvoll, entgegnete Bürgermeister German Hacker (SPD). Das sei auf dieser Fläche nicht kritisch, fügte er hinzu und gab ein Beispiel: Allein im zweiten Bauabschnitt der Herzo Base kommen schon 900 Menschen unter. An die Zuhörer gerichtet, sagte er: "Lassen Sie es sacken, das Verfahren beginnt ja erst."

Auch Renate Schroff (SPD) fand, dass die Stadt um die dichtere Bebauung nicht herum komme, die Planungen müssten aber verträglich sein und mit der Bevölkerung in Einklang gebracht werden. Gut gefiel ihr die gemischte Bauweise, also auch mit sozialem Wohnungsbau. Fraktionskollege Bernhard Wilfer fand es ebenfalls wichtig, dass man was anderes baue als immer nur Eigenheime. Herzogenaurach gelte im Landkreis eh schon als "die Reichen". Und auch für Franz-Josef Lang (CSU) war die "soziale Komponente ganz wichtig".

Sein Fraktionskollege Kurt Zollhöfer sah im Parkraumkonzept ein Problem. Das funktioniere nur, wenn die Leute auch wirklich in die Parkhäuser gehen. Retta Müller-Schimmel von den Grünen hingegen wollte diese Debatte nicht: "Mir tut es jedes Mal weh mit diesen Parkplätzen." Man sollte auf ältere Menschen eingehen, "die brauchen keine Autos."

Die vier CSU-Stadträte Schwab, Körner, Lang und Zollhöfer sowie Christian Schaufler (FW) lehnten den Bebauungsplan-Entwurf ab, acht Räte stimmten zu. Am 30. November beschließt der Stadtrat.