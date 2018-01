Siemenspläne: Besorgnis trotz Erleichterung

Oberbürgermeister Florian Janik zeigt sich erleichtert, dass der Standort Erlangen und die Region von massiven Personaleinschnitten in der Siemens-Kraftwerkssparte verschont bleiben. ?Mit dem Siemens-Campus hat der Konzern ein wichtiges Bekenntnis zum Standort Erlangen gegeben, das hilft auch in dieser schwierigen Situation.? Die Entwicklungen in der Kraftwerkssparte sieht Janik dennoch mit Besorgnis: ?Ein zentraler Unternehmensbereich von Siemens wird mit den Plänen gravierend verändert. Drohende Standortschließungen und betriebsbedingte Kündigungen verändern die Kultur der Zusammenarbeit in dem Unternehmen und sorgen für große Verunsicherung.? Für den Standort Erlangen äußerte Janik, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. ?Ich erwarte von der Firma Siemens, dass die geplanten Personalveränderungen an unserem Standort ohne soziale Härten gelöst werden können?, so Janik.

17.11.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen