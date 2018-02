Senioren sorgten für beste Stimmung in Höchstadt

Einen sehr unterhaltsamen Faschingsnachmittag erlebten die Senioren im schön geschmückten Pfarrsaal von St. Georg in Höchstadt, für Stimmung sorgte wieder Hans Häfner.



Nach der Begrüßung durch Pia Hackenberg nahmen Graf Herrmann von Hohestete nebst Gemahlin Gertrud (Peter Ott und Edith Jager) das Geschehen des letzten Jahres aufs Korn, nach dem Motto "Wenn ich so auf Höchstadt schau, werden mir die Haare grau". Dazu gehörte die Wiedereröffnung der Brücke, die mehr Freude auslöste als der Mauerfall, genau so wie der Rost an den Bänken, die leeren Läden und die Frage, was die vielen Parker in der Innenstadt denn noch kaufen wollen. Der Vortrag schloss mit der Befürchtung: "Bald sind in der Stadt allein - die Senioren drüb'n vom Altersheim!"



Anschließend schilderte Elisabeth Schwarzmann Erlebnisse aus dem Alltag von Senioren. Vor der Kaffeepause moderierte Annemarie Häfner eine bunte Hitparade aus vergangenen Jahrzehnten, bei der Hits wie "Zwei kleine Italiener" (Ingrid Heß), "Ich will nen Cowboy als Mann" (Pia Hackenberg), "Das bisschen Haushalt" (Petra Heilmann) und "Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen" (Peter Ott) erklangen.



Gut aufgelegt präsentierte Petra Heilmann nach der Pause das "Gebet einer Seniorin", die sich bei Gott über ihre Wehwechen beklagt und darüber erkennt, wenn ich nichts mehr spüre, bin ich tot. Annemarie Häfner und Pia Hackenberg demonstrierten, wie schwierig ein Gespräch sein kann, wenn einer keine Ahnung hat und auch noch einiges falsch versteht. Hans Häfner sang alte, fränkische Burschenlieder, die u. a. schilderten, dass sich ein Gauner lieber hängen ließ als eine von drei hässlichen Weibern zu ehelichen.



Aus dem Herzen sprach den Zuhörern die "Suche nach der Brille", die von Emmi Scharold und Ingrid Heß gespielt wurde. Den bunten Reigen der Einlagen beendete die Pantomine von Edith Jager und Elisabeth Schwarzmann, die urkomisch darstellten, mit welchen Mitteln eine Bäuerin versucht, es beim Schminken einer vornehmen Dame gleich zu tun. Das reichte von der Margarine als Hautcreme über Schuhcreme und Zahnbürste für die Augenbrauen, Marmelade für das Wangenrouge bis zur Klobürste (neu) als Kamm.