Sehnsüchte mit der Spraydose: Flüchtlinge beenden ihr Schuljahr

Semir hat richtig Freude an der Aktion. Der 18-Jährige strahlt, als er sein Graffiti präsentiert. Seiner Mama hat er es gewidmet. "I love you, Mam" steht da, in bunten Lettern und Zeichen, das Wort "Love" als Herz gestaltet. Der junge Mann aus Eritrea ist einer von zwölf Flüchtlingen, unter ihnen auch ein Mädchen, die in der Abschlussklasse an der Berufsschule an einem Graffitiprojekt teilgenommen haben. Es handelt sich um die erste BIK-Klasse, die in Herzogenaurach nach zwei Jahren nun beendet ist. BIK heißt Berufsintegrationsklasse. Am Standort Höchstadt gibt es eine weitere.



Durchgeführt wird das Graffiti-Projekt von Sonja Panzer, einer 33-jährigen Pädagogin, die über die Herzogenauracher Volkshochschule den Job bekam. Sie hat die sozialpädagogische Betreuung der Flüchtlinge und den Auftrag, Praktika für die jungen Leute zu finden. Denn das erleichtert es, einen Ausbildungsplatz zu finden.



Zwillinge immer gemeinsam

Die meisten Absolventen der Klasse haben bereits ihre Anerkennung, in Deutschland bleiben zu dürfen. Und einige von ihnen auch schon eine Azubistelle. So wie die Zwillinge Diaa und Baraa aus Damaskus. Die 20-Jährigen haben bisher alles gemeinsam gemacht, von der Geburt über die Flucht nach Deutschland. Sie hatten auch gemeinsam ein Auto, wie Diaa sagt, den man von seinem Zwillingsbruder wahrlich nicht unterscheiden kann.



"Das können die Lehrer auch nicht", schmunzelt Sonja, die bei den jungen, teilweise noch halbstarken Männern zwischen 17 und 21 Jahren akzeptiert ist, wie sie selber sagt. Was in der arabischen Kultur nicht selbstverständlich ist für eine Frau. Jetzt haben die beiden Syrer Diaa und Baraa auch jeder eine Lehrstelle gefunden, in der gleichen Abteilung. Industriemechaniker bei Schaeffler wollen sie werden. Und eine gemeinsame Wohnung haben sie nach ihrer Anerkennung auch schon gefunden.



Zwei Jahre sind die Flüchtlinge am Berufsbildungszentrum unterrichtet worden. Sie haben Deutsch gelernt, natürlich, aber auch andere Fächer besucht. Englisch, Mathe, Soziales gehören dazu. Ihre Leistungen sind im Zeugnis nachzulesen, das sie jetzt erhalten haben. Fast alle sprechen bereits ein klares und verständliches Deutsch. Und das, obwohl es im zweiten Jahr nur noch vier Wochenstunden Deutschunterricht gab.



"Die bräuchten schon mehr", sagt Jochen Fichtelmann, ein pensionierter Lehrer, der im Auftrag der VHS unterrichtet und die Schüler zur Sprayaktion hinüber zum Jugendhaus rabatz begleitete. Dort durften sie eine Fußgängerunterführung verschönern. Die Schüler seien motiviert genug, um die Sprache zu schaffen, ergänzt er. Sonja Panzer pflichtet ihm bei. "Obwohl sie wenig reinen Deutschunterricht haben, haben sie viel gelernt. Sie sind auch viel selbstbewusster geworden", stellt sie fest. Und: "Die sind alle gut."



Deutsch ist immer Inhalt

Thomas Schock, der stellvertretende Schulleiter, relativiert die Kritik. "Das Prinzip Deutsch steht über allem", sagt er. Schließlich werde auch in den anderen Fächern Deutsch gesprochen, es gebe Praktika bei Betrieben und Praxisunterricht je nach Neigung. So sei Deutsch in jeder Minute Inhalt. Auf den reinen Sprachunterricht werde dafür im ersten Jahr die größte Aufmerksamkeit gelegt.



Trotzdem: Die Sprache ist schwer, berichtet Semir, und meint vor allem die Grammatik. Der 18-Jährige muss es wissen, er ist Klassenbester und hat eine Eins in Deutsch. "Man muss viel lesen", sagt er. "Und man braucht deutsche Freunde", fügt Sonja hinzu. Genau da liegt auch ein Problem, denn in den Integrationsklassen seien die Flüchtlinge oftmals unter sich. Da hilft freilich ein Ausbildungsplatz. Semir möchte Modeschneider werden und lässt sich dazu in Nürnberg ausbilden. Schon als Kind, mit neun Jahren, habe er zu Hause in Eritrea beim Schneidern geholfen, sagt er. Der Jüngste im Bunde, der ebenfalls aus Eritrea stammende Berhane, will Koch werden. Am Freitag hatte er ein Vorstellungsgespräch.



Zwei Äthiopier bangen

Eine Lehrstelle beziehungsweise den Umweg über die Einstiegsqualifizierung haben auch zwei Äthiopier in der Tasche. "Sie sind beide sehr gut", berichtet Sonja Panzer. Aber beide haben den Abschiebungsbescheid. Äthiopien gilt nicht als unsicher, obwohl die Beiden der Volksgruppe der Oromo angehören und in ihrer Heimat verfolgt würden. Sonja: "Die landen im Gefängnis." Aber auch die Lehrstelle schütze in Bayern nicht vor einer Abschiebung, stellt die Pädagogin traurig fest. So bleiben nur der Klageweg und die Hoffnung, dass sich die politische Einstellung ändert.



Oft seien auch gerade diejenigen jungen Menschen von der Abschiebung bedroht, die sich engagieren und bereits Freunde haben. "Der Integrationswille sollte mehr beachtet werden", meint Sonja. Es würde zu viel verallgemeinert.



Sprayer zeigen: Das sind wir

Der Wunsch zu bleiben, die Sehnsucht nach Liebe, die Hoffnung auf Einsicht - all das findet sich in den Bildern wieder, die die Flüchtlinge auf die Wand der Unterführung sprühen durften. "I love you 4ever" hat Deaa geschrieben und den Namen seiner Angebeteten hinzugefügt. Und dann sieht man das Wort "Respekt" und im Mittelpunkt des Graffiti-Gemäldes den Kernsatz "We are all humans". Damit wollen die jungen Menschen zeigen: "Das sind wir und alle Menschen sind gleich", erläutert Sonja Panzer, die seit 15 Jahren Graffitis macht und sich auf Workshops spezialisiert hat. Erst kürzlich hat sie gemeinsam mit Schülern ein großes Kunstwerk auf einer Fassade der Mittelschule gestaltet.