Sechs Bands, sechs Stile

Bereits zum 40. Mal findet das Newcomer Festival in diesem Jahr statt. Nach drei Vorentscheiden konnten sich sechs Bands für das Finale am 25. November im E-Werk qualifizieren.

Älter als 28 Jahre alt dürfen sie nicht sein und ihr Heimatort darf nicht weiter als 90 Kilometer von Erlangen entfernt liegen. Ansonsten sind den Nachwuchsmusikern keine Grenzen gesetzt. So ergibt sich ein vielfältiger Stilmix zwischen Indie-Pop, Hip-Hop, Metal und Hardcore für das Finale, bei dem sich folgende Bands präsentieren: Redeyemoody, Cosmic, La Bané, Repellent, Kafkaesque und Kotov Syndrome. Die Finalisten wetteifern um die attraktiven Preise - unter anderem eine Reise nach Wladimir in Russland mit dortigen Auftritten, ein Studioaufenthalt bei Red-Audio in Herzogenaurach sowie Festivalslots beim Metal Franconia Festival.

Veranstalterin Lorena Seipp sind dabei besonders wichtig die positive Stimmung und das freundschaftliche Miteinander der auftretenden Acts, die für Publikum und Bands eine gleichermaßen entspannte Konzertatmosphäre schaffen. "So gerät der Wettbewerbscharakter trotz Jury und Auswahlverfahren in den Hintergrund - und genauso soll es sein."

Die Band Brotmüller, Teilnehmer 2015, bringen es auf den Punkt: "Das Beste ist eigentlich, dass sich das Newcomer Festival gar nicht angefühlt hat wie ein Wettbewerb, sondern einfach wie ein normales Festival."





Das Festival

Wann: 25. November, 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr



Was : Finale mit sechs Wettbewerbsbands sowie als Special Guests Metamorphis (RU)



Wo : Clubbühne und Tanz-Werk im Kulturzentrum E-Werk Erlangen



Wieviel: 6 Euro an der Abendkasse