Schüler wagen sich an Schiller

"Wir wollten endlich mal was anderes ausprobieren", erklärt Simone Aguilar, Leiterin der Oberstufentheatergruppe des Gymnasiums Herzogenaurach. Deshalb habe sie "Die Räuber" von Friedrich Schiller ausgewählt. Allerdings wurde dieser Klassiker Schillers, der zu den berühmtesten Werken des Sturm und Drang zählt, durch eine völlig neue Inszenierung verfremdet.

"Ich liebe, wie wir das Stück inszenieren. Man macht aus dem Alten etwas ganz Neues", berichtet Darstellerin Elena Storl stolz. Tatsächlich hat die aus zwölf Oberstufenschülern bestehende Theatergruppe das Werk selbst umgeschrieben und durch teilweise komische und moderne Texterneuerung verändert.

Besonders auffällig ist zusätzlich die Gestaltung auf der Bühne, bei der die Gruppe tatkräftig durch das Techniker-Team des Gymnasiums unterstützt wurde. Nicht nur Kostüme und Maske sind mit unglaublicher Mühe und Sorgfalt gestaltet, sondern auch mit Musik, Tanz und Sprechchören wird die Handlung untermalt. Sogar die Besetzung wurde der Zeit angepasst: "Wir haben alles viel moderner gestaltet. Manche Figuren gibt es zweimal, und andere spielen zwei Figuren", erklärt Elena Storl.



Ein Leben in Sünde

Dennoch wurde auch an Originaltexten von Schiller nicht gespart. Die moderne Welt voller Emotionen und Effekte trifft also auf Schillers Welt vor fast 300 Jahren. Die Handlung selbst ist dem Werk getreu. Zentral geht es im Drama "Die Räuber" um die Brüder Karl und Franz Mohr. Karl (gespielt von Vincent von Jagemann) ist der Erstgeborene, sehr talentiert und Lieblingssohn des Vaters, während sein Bruder Franz (gespielt von David Nedoschill) hässlich ist und voller Intrigen steckt. Durch solche geschieht es, dass Karl vom Vater verstoßen wird, und sich mit einer freiheitsliebenden Räuberbande zusammenschließt, mit der er von nun an durch die böhmischen Wälder streift und sich vieler Verbrechen schuldig macht. Franz versucht unterdessen, den Vater zu ermorden und zusätzlich Karls zurückgelassene Geliebte Amalia für sich zu gewinnen.

Beide Brüder führen ein Leben in Sünde, und ihr sicheres Scheitern wird durch das Oberstufentheater eindrucksvoll ausgeführt. Das Ganze setzt sich dabei kritisch auseinander mit den Begriffen "Freiheit, Ideale, Harmonie, Chaos und der Befreiung von Recht und Gesetz" und regt durch die kunstvolle Darstellung zum weiteren Nachdenken darüber an. "Das Stück ist anspruchsvoll", gibt Simone Aguilar zu, aber das wäre auch das Ziel gewesen, denn alle der teilnehmenden Jungen und Mädchen spielen schon seit vielen Jahren in den Theatergruppen des Gymnasiums und sind den Anforderungen gewachsen.

Um sie dann tatsächlich erfüllen zu können, hat die Gruppe wochenlang geprobt und wurde auch durch freiwillig helfende ehemalige Schüler mit Rat und Tat unterstützt. Die Aufführungen finden am 23., 24. und 25. Februar in der Aula des Gymnasiums statt. Für Schüler des Gymnasiums kosten die Karten vier Euro und für Erwachsene sechs Euro, einige sind noch an der Abendkasse zu erwerben. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Dauer beträgt etwa 70 Minuten.