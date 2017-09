Schüler frühstücken ab sofort gesund

Die Idee



Von den über 10 600 Biobrotboxen, die an 540 Klassen in 182 Schulen in der Metropolregion verteilt wurden, gab es auch 16 für die Schüler der Wilhelm-Pfeffer-Schule. Als Überraschungsgast und sehr zur Begeisterung der Kinder kam auch das AOK-Jolinchen in die Schule, um für ein gesundes Frühstück zu werben. Zusammen mit den Kindern in der Wilhelm-Pfeffer-Schule bekamen alle Erstklässler in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Neumarkt, Herzogenaurach, Altdorf, Feuchtwangen, Veitsbronn sowie in den Landkreisen Neumarkt und Roth kostenlos eine Pausenbrotbox mit gesunden Bio-Lebensmitteln. Die Bio-Brotboxaktion ist eine offizielle Aktion der Metropolregion Nürnberg. Ermöglicht haben die Biobrotboxaktion 20 Sponsoren, die BioMetropole Nürnberg, die Bürgermeister und Landräte der Städte und Landkreise. Dass hinter dieser Aktion eine Menge Arbeit steckt, zeigt besonders die Packaktion. Über 100 Helfer, die ehrenamtlich dabei sind, packen für die Kinder kräftig zu.Die Übergabe der Bio-Brotbox mit leckerer Pausenverpflegung in Herzogenaurach an die 266 Schulanfänger in fünf Schulen mit gesunden Bio-Lebensmitteln wurde bei der Übergabe in der Wilhelm-Pfeffer-Schule auch von Bürgermeister German Hacker (SPD) besonders gelobt.Zusammen mit dem Bürgermeister kamen auch Alisa Schreiber von der Geschäftsstelle Erlangen der AOK Bayern und Erwin Piniek von der Agenda 21 Herzogenaurach. Sie überreichten den Erstklässlern der Wilhelm-Pfeffer-Schule - stellvertretend für alle Herzogenauracher Schulanfänger - die Bio-Brotboxen.Bei einem gemeinsamen Frühstück ließen sich die 16 Schüler der Wilhelm-Pfeffer-Schule zusammen mit dem Jolinchen das leckere Biopausenbrot schmecken: zwei Brotscheiben, eine Karotte, eine Müslipackung, einen Apfel, einen Teebeutel sowie einen pflanzlichen Aufstrich. Dazu spendierte die AOK Erlangen Direktsaft, Milch und Joghurt und die Stadt Herzogenaurach faire Bananen. Ernährungsberaterin Dagmar Herzing erklärte den Erstklässlern spielerisch, warum ein gesundes Frühstück und Pausenbrot so wichtig für ein erfolgreiches Lernen sind. "Braun, weiß und bunt sollte die Bio-Brotbox gefüllt sein", erklärte Herzing den Kindern. Wobei Braun für das Brot stand, weiß für das Müsli mit Milch und bunt für die Karotte und den Apfel. Die Kinder haben das gleich verstanden, nur Jolinchen verstand mal wieder überhaupt nichts und die Kinder wiederholt es so lange, bis es auch Jolinchen verstanden hatte.Schulleiterin Karola Anders wies darauf hin, dass sich die Schule seit vielen Jahren mit viel Erfolg und Begeisterung an der Bio-Brotbox-Aktion beteiligt. So werde besonders auf ein gesundes Pausenfrühstück geachtet und auch die Eltern seien sehr vorbildlich und geben den Kindern in der Regel ein ausgewogenes Frühstück mit in die Schule. Die Kinder können im Schülercafé "Kunterbunt" zwischen einer Obst- und Müslitheke und gesunden Speisen von der Karte wählen. Das Schülercafé wird komplett von der Berufschulstufe betrieben und alle Speisen werden frisch zubereitet. Stolz ist die Schulleiterin auch auf die Obstbäume im Schulgarten, denn so können sich die Schüler eine vitaminreiche Ergänzung ihres Pausenbrotes selbst pflücken.Im Jahr 2005 starteten Aktive aus der Bio-Branche und die BioMetropole Nürnberg mit der Idee, Erstklässlern zum Beginn der Schulzeit gesunde Bio-Lebensmittel zugänglich zu machen und Eltern zu motivieren, ein gesundes Pausenbrot mitzugeben. Seitdem wurden insgesamt 133 000 Boxen mit leckeren Bio-Lebensmitteln verteilt. Monika Preinl vom Sachgebiet für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz wies noch auf weitere Aktionen hin: Begleitend zur Biobrotboxaktion bietet die AOK Erlangen in der Küche der Volkshochschule Herzogenaurach, Badgasse 4, einen Eltern-Kochkurs an. Zubereitet werden gesunde und leckere Snacks mit Biolebensmitteln für die Unterrichtspausen. Der kostenlose Kochkurs richtet sich an Eltern von Grundschülern. Die Kurse finden am Samstag, 30. September, von 10 bis 12.30 Uhr (Kurs-Nr. G224) und am Mittwoch, 4. Oktober, von 16 bis 18.30 Uhr (Kurs-Nr. G225) statt. Eine verbindliche Anmeldung für einen der genannten Kurse ist erforderlich unter www.vhs-herzogenaurach.de Eine Besonderheit ist in diesem Jahr wieder das Gewinnspiel, bei dem zehn Familienfreikarten für das Kindermuseum Nürnberg verlost werden. Dort findet vom 1. Oktober bis zum 23. Dezember die Erlebnisausstellung "Koche schlau! Mit dem Kochlöffel die Umwelt schützen" statt. Dabei geht es darum, wie bei Einkauf und Zubereitung zum Umweltschutz beigetragen werden kann.