Schon wieder ein Wasserrohrbruch in Adelsdorf

Die Wasserrohrbrüche in Adelsdorf enden nicht. Dem achten Wasserrohrbruch der Gemeinde Adelsdorf, diesmal in der Aischer Hauptstraße, wurde am Dienstagmorgen zu Leibe gerückt. In der Aischer Hauptstraße, genau vor dem Gasthof Rittmayer, öffneten die gemeindlichen Facharbeiter die Straße, um die Rohrbruchstelle zu finden, was diesmal wirklich nicht einfach war.



Nach zweiter "Bohrung" fündig

Erst bei der zweiten "Bohrung", ein Stück weiter oben, kurz vor dem Gasthof Scharold, wurde dann mithilfe modernster Technik das schuldige Leck in der Leitung gefunden. Die Baustelle ist seit Dienstagmorgen nur einseitig befahrbar. Auch Bürgermeister Karsten Fischkal war schon vor Ort und informierte sich genauer über das Ausmaß des Schadens. "Ein Wasserrohrbruch kostet die Gemeinde zwischen 7000 und 8000 Euro", erklärte er unserer Zeitung. Wer rechnen kann, weiß nun, welche Kosten die Gemeinde allein für solche unvorhergesehenen Probleme aufwenden muss. Hoffen wir, dass es in diesem Jahr der letzte Rohrbruch war.