Schneesturm und Glätte führten die Autofahrer nicht aufs Glatteis

Glatt war es am gestrigen Vormittag durchaus. Als die stürmische Dame "Friderike" Schnee und Wind auf die Innenstadt herab sandte, waren in wenigen Minuten die Straßen weiß und - glatt. Schnell waren auch die Räumfahrzeuge unterwegs, auch privat angeforderte Reinigungsexperten standen Gewehr bei Fuß. Vor allem an Anhöhen, wie am Schaefflerberg, weiß man ja nie, wie sich plötzlich auftretende Glätte auswirkt. Offenbar aber waren alle Verkehrsteilnehmer vorsichtig und vorbereitet oder beides. Laut Norbert Wetz von der PI Herzogenaurach gab es infolge des Schnees nämlich keinerlei Unfälle zu verzeichnen.