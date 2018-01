Schnee- und Graupelschauer? Der Februar startet mit einer unsicheren Wetterlage

Der Februar startet mit einer ungewissen Wetterlage. Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs ist von schwachen Wind bis zu Böen, von leichten Regen bis zu Schneefällen alles möglich. Die Wettermodelle weichen teilweise stark voneinander ab - schuld daran ist eine Tiefdruckentwicklung über Grönland.





So werden die ersten Tage im Februar

In der Nacht zum Mittwoch ist es anfangs noch zeitweise klar. Nach Mitternacht ziehen Wolken auf und bringen etwas Regen. Um +3 Grad. Am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag ist es im Einflussbereich eines Tiefs mit Kern über der nördlichen Nordsee überwiegend bedeckt mit zeitweiligen Regenfällen. Die Temperaturen steigen vorübergehend auf +10 Grad. Der schwache bis mäßige und in Böen starke Wind weht aus Süd bis West.



Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schnee-, Regen- und Graupelschauern. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 5 Grad. Der Westwind frischt in Böen stark auf.



Von Freitag bis Sonntag liegt Franken wahrscheinlich in einer nasskalten West- bis Nordwestströmung. Bezüglich der zu erwartenden Intensität der Wettervorgänge gibt es noch deutliche Unterschiede zwischen den Wettermodellen. Das reicht von "schwacher bis mäßiger Wind, gelegentlich etwas Schnee oder Regen" bis "starke bis stürmische Böen, immer wieder Schnee oder Regen". Am Tag liegen die Temperaturen bei +3 Grad. In den Nächten kann es leichten Frost geben und es droht Glätte durch Überfrieren oder Neuschnee.



Unsichere Prognosen

Sieht man sich die sogenannten Ensemble-Prognosen (Schar von praktisch gleich wahrscheinlichen Entwicklungsmöglichkeiten) an, so fällt bereits ab Freitag eine große Streubreite auf. Aber warum ist das jetzt alles so unsicher? Friederike zog nur über das Meer, also über eine glatte Oberfläche und damit quasi wie auf Schienen. Diesmal macht eine Tiefdruckentwicklung an der Südostküste Grönlands Probleme. Wegen der Gebirge und Gletscher ist die Entwicklung dort hoch kompliziert, an dieser Stelle werden die vorhandenen Unsicherheiten regelrecht potenziert.