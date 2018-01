Nach Schnee und Frost: Glatteis auf den Straßen

Am Montagmorgen fällt erst Schnee, dann folgt Regen. Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs kann sich vorübergehend Glatteis bilden, weil die Temperaturen erst am Vormittag über 0 Grad klettern.



Das hört sich aber schlimmer an, als es aller Voraussicht nach sein wird, denn die Niederschlagsmengen werden mit maximal 1-2 Litern pro Quadratmeter doch recht bescheiden ausfallen.

Am Montagnachmittag fällt bei Temperaturen um +2 Grad noch gelegentlich etwas Nieselregen.Der gelegentlich mäßige Südostwind flaut im Laufe des Tages ab.



Milde Temperaturen

Am Dienstag fließt mit schwachen bis mäßigen Südwestwinden sehr milde und feuchte Luft von den Azoren nach Franken. Es ist überwiegend bedeckt und die Temperaturen steigen auf +6 Grad. Gelegentlich regnet es etwas.



Am Mittwoch zscheint zeitweise die Sonne und die Temperaturen erreichen 11 bis 12 Grad. Der schwache Wind weht aus Süd.



Mit Temperaturen von gut 10 Grad wird es am Donnerstag erneut sehr mild sein. Am nächsten Wochenende dreht der Wind auf West und es kühlt vorübergehend etwas ab, ohne dass es winterlich kalt werden würde (Maxima um +5 Grad).



Von Dienstag bis Freitag dürfte es auch nachts frostfrei bleiben. Erst am nächsten Wochenende gibt es dann wieder leichte Nachtfröste.