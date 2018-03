Schlittschuhlauf und Glühweinspaß in Adelsdorf

Am Sonntagnachmittag hatten die Freien Wähler von Adelsdorf wieder einmal zum Glühweinspaß am Eisweiher eingeladen. Eingeleitet wurde die beliebte Veranstaltung allerdings diesmal schon am Samstagabend (Foto). Denn die Kinder, die am Samstagnachmittag auf dem Weiher schlitterten, brachten ihre Mamis auf die Idee, doch ein Schlittschuhlaufen bei Nacht zu organisieren. Gesagt, getan! Das Pro-Spaß-Team kümmerte sich sofort darum und die Adelsdorfer Feuerwehr war gerne bereit, den Weiher auszuleuchten.

"Das war jetzt klasse", schwärmte ein begeisterter Schlittschuhfahrer etwas außer Puste. Natürlich ging dieses Eisvergnügen nicht ganz nahtlos in den Sonntag über, an dem sich das Wetter von seiner besten Seite zeigte. Die Sonne lachte strahlend auf die vielen Gäste herunter. Ununterbrochen strömten die Menschen zum Eisweiher, um bei Glühwein oder Kinderpunsch einfach zusammen zu stehen, zu plauschen und die nette Gesellschaft zu genießen.