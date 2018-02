Schlechte Luft in Franken: Ungewöhnliche Wetterlage ist schuld

Tiefausläufer am Sonntag bringt Schnee





In höheren Luftschichten hat am Mittwoch ein Italientief warme Mittelmeerluft nach Norden geführt. Diese machte sich einerseits durch dünne mittelhohe und hohe Wolkenfelder bemerkbar, andererseits aber auch durch eine zunehmende Diesigkeit. In der bodennahen Kaltluftschicht sammelten sich nämlich die Luftschadstoffe an, so Stefan "Wetterochs" Ochs. Diese ruhige Inversionswetterlage wird bis Samstag anhalten. Erst am Sonntag verbessert sich die Luftqualität wieder, weil uns ein atlantischen Tiefausläufer erreicht.Von Donnerstag bis Samstag ist es häufig stark bewölkt bis bedeckt. Es kann einzelne Zwischenauflockerungen mit etwas Sonnenschein geben. Am Samstag fällt gelegentlich etwas Schnee oder Schneeregen. Ansonsten bleibt es niederschlagsfrei. Am Tag um +2, in der Nacht um -2 Grad. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.Am Sonntag überquert uns am Nachmittag und am Abend ein Tiefausläufer mit seinem Niederschlagsgebiet. Die Schneefallgrenze liegt bei 300 m. Die Temperaturen schwanken im Regnitztal um +2 Grad. Der Südwestwind frischt leicht auf (mäßige Böen Beaufort 4).