Schafkopf, Rehragout und Kerwasmusik

Für die Schausteller kam die Sonne spät, aber sie kam. Aber ob sich dadurch eine verregnete und verschneite Martinikirchweih retten ließ? Der traditionelle Montagsvormittag jedenfalls verlief in gewohnten, fröhlichen Bahnen. Aber da geht es ja auch vorwiegend um "Indoor-Veranstaltungen". So erfreuten sich der arbeitsfreie Vormittag für die Stadtbediensteten im Vereinshaus ebenso wie der Frühschoppen in der Braustube Heller eines hervorragenden Besuchs.



Knapp 250 Gäste werden es gewesen sein, die der Personalrat der Stadt am Montagmorgen im Vereinshaus begrüßte. Alle bekamen sie Gutscheine für Essen und Trinken und obendrauf einen Fünf-Euro-Schein; könnte ja sein, dass der ein oder andere oder dessen Kinder oder Enkel noch ein Fahrgeschäft in der Hauptstraße aufsuchen möchten. Gezahlt wurde alles, wie immer, aus der Personalratskasse.



Einen hohen Stellenwert nimmt beim Martini-Frühschoppen das Karteln der Stadtrentner ein. Dieses Jahr wurden sie ergänzt von zwei "Gastarbeitern", wie Norbert Lukasczyk anmerkte. Zusammen mit Heiner Kaltenhäußer bildet er den harten Kern, beide sind schon seit mehreren Jahrzehnten dabei. Gestern wurden die beiden "am Tisch der Alten" durch Christoph Dickas und Ludwig Lohmayer ergänzt. Unterbrochen wurde der Schafkopf nur durch eine Gedenkminute für einen weiteren Kartel-Veteran - Hans-Heinrich ("Kees") Weber, der vor drei Jahren verstorben ist.

Der städtische Frühschoppen selbst geht auf Mitte der 50er Jahre zurück, wie der ehemalige Personalrats-Vorsitzende Lukasczyk erinnert. Seit 1958 war er selbst bei der Stadt, seit er 14 Jahre jung war, "und da gab's den Frühschoppen schon."



Drüben in der Hauptstraße, in der Braustube Heller, ging's mit live gespielter Kerwasmusik hoch her. Für die Quetschn-Klänge sorgte Ingo Singer und die Tuba steuerte Peter Persin bei. Und dazu wurde die Hellersche Kultspeise zur Martinikirchweih, das Rehragout, kredenzt.



Der traditionelle Frühschoppen lockte auch das Interesse von Georg Römer. Der Höchstadter ist nicht nur der Vorsitzende des dortigen Heimatvereins und aktiver Musiker der Hornochsenband und von daher keineswegs ein Unbekannter beim Heller. Römer ist auch Kreismusikpfleger und als solcher hat er sich den Ingo und den Tuba-Peter genauer angeschaut. Das Duo wird jetzt aufgenommen in den illustren Kreis derer, die die Volksmusik hochhalten, sagte Römer. Demnächst zu sehen im ERH-TV.



Apropos Musik. Singer machte noch Werbung für eine Fahrt seiner Band, den Heckenmusikanten, nach München. Dort habe man nämlich eine Einladung bekommen, im Hofbräuhaus zu spielen. Mit zwei Bussen fährt die Gefolgschaft dahin, Plätze sind noch frei. Für Ingo ist das genau die richtige Gesellschaft: In die Reihe der Kirchweihmontage in Haundorf und beim Heller passe so ein Auftritt im Hofbräuhaus ganz gut hinein.