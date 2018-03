Schaeffler schafft mehr als 500 neue Parkplätze

Um die Parkplatzsituation zu entspannen, hat Schaeffler mehrere Grundstücke in der Nähe des Werksgeländes in Herzogenaurach gekauft. Bis Mitte des Jahres 2019 sollen insgesamt mehr als 500 zusätzliche Stellplätze entstehen. So heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Und weiter: "Mitarbeiter und Anwohner werden dadurch mittelfristig deutlich entlastet."



Als erste Maßnahme stehen ab dem kommenden Dienstag durch den Abriss des ehemaligen Wohnhauses in der Bahnhofstraße den Schaeffler-Mitarbeitern rund 40 Parkplätze zur Verfügung. (Der FT und infranken.de berichteten darüber) .



Voraussichtlich ab November sollen auf dem Galgenhof-Gelände weitere Parkflächen für rund 200 Autos zur Verfügung stehen. Voraussetzung hierfür ist die Prüfung und Genehmigung durch die zuständigen Behörden, wird berichtet.. Geprüft werden vor allem die Belange des Artenschutzes sowie die Notwendigkeit von Ausgleichsflächen und mögliche Emissionsschutz-Erfordernisse. Durch weitere Maßnahmen können voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2019 nochmals rund 300 zusätzliche Parkplätze für Schaeffler-Mitarbeiter nutzbar sein.



Seit zwei Jahren arbeitet ein Projektteam von Schaeffler an einem zukunftsorientierten Konzept für den Standort Herzogenaurach. Bei dem historisch stetig gewachsenen Standort mit begrenzten Flächen geht es vor allem darum, die Flächen- und Gebäudenutzung zu optimieren. Dazu zählt auch die ausreichende Anzahl von Parkplätzen im Innen- und Außenbereich, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.



Stefan Münch, Leiter Corporate Real Estate Management, sagte: "Wir freuen uns, dass wir unseren Mitarbeitern kurz- und mittelfristig weitere Parkplätze anbieten können und damit auch die städtischen und gewerblichen Parkflächen in der Stadt entlasten. Sukzessive greifen nunmehr die von langer Hand vorbereiteten Maßnahmen zur Entspannung der Parkflächensituation. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten!"