Schaeffler hilft Erlanger Forschern auf die Sprünge

Mit der Technik des Laserstrahlschmelzens lassen sich Bauteile aus Metall fertigen, die dann später beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt oder in der Medizintechnik zum Einsatz kommen können. Gerade wenn es um den Prototypenbau oder Sonderanfertigungen geht, wird dieses Verfahren eingesetzt.

Doch die komplexe Physik hinter dieser jungen additiven Technologie ist noch nicht komplett verstanden. Das möchten Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mithilfe einer Hochgeschwindigkeits-Thermo-Kamera ändern. Die Herzogenauracher Firma Schaeffler hat das Gerät als Spende an den Lehrstuhl für Photonische Technologien (LPT) der FAU übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Kamera, die die Abteilung Bildverarbeitung des Schaeffler-Sondermaschinenbaus mit neuem Sitz in Erlangen einige Jahre lang selbst für Grundlagenexperimente verwendete, kommt durch die starke Vernetzung des Lehrstuhls in Zukunft in vielen wissenschaftlichen Projekten zum Einsatz.



Verlässliche Daten

"Wir freuen uns sehr, dass die High-Tech-Kamera nun der Forschung an der FAU zugutekommt. Präzise verlässliche Daten und das daraus abgeleitete Wissen sind die Basis und der Rohstoff im digitalen Zeitalter. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag für zukünftige Fertigungstechnologien", sagt Tim Hosenfeldt, Leiter Technologie Strategie und Innovation bei Schaeffler, der die Kamera nun offiziell an den Ordinarius des Lehrstuhls, Michael Schmidt, übergeben hat.

Am LPT werden in den fünf Gruppen für Medizintechnik, Sensorik, Simulation, Ultrakurzpulslasertechnik und additive Fertigung die Anwendungsmöglichkeiten der Photonik und Grundlagen der Interaktion zwischen Licht und Materie erforscht.

Weitere Informationen zum Lehrstuhl für Photonische Technologien gibt es unter http://www.lpt.techfak.uni-erlangen.de/de/index.html.