Rockladys und Rotkäppchen vereint

Für viele ist es ein "Jour fixe": die Weiberfastnacht, oder der "schmutzige Donnerstag" wie der Donnerstag vor Faschingsdienstag auch genannt wird, in Wachenroth. Seit etwa 25 Jahren veranstaltet die örtliche Frauenunion dieses närrische Spektakel. Die ersten Jahre fand es noch in der Gastwirtschaft Linsner statt. In den letzten Jahren zog es immer mehr Frauen in die Aischtalhalle, denn die Herren der Schöpfung haben zu diesem Event keinen Zutritt.



In diesem Jahr hatte sich das Führungsteam von Claudia Lechner, Marion Galster-Schalk, Angelika und Verena Schernich für eine Rocknacht entschieden. Dazu wurde erstmals "Aromatherapie", eine Coverrock-Band aus Baden-Württemberg verpflichtet. Die drei Musiker unterhielten mit Rock-Klassikern, die von den Beatles bis zu Metallica reichten. Das Tanzen zu den üblichen Stimmungsknallern blieb daher etwas auf der Strecke.



Langweilig wurde es den weit mehr als dreihundert in der Halle versammelten Damen dennoch nicht. Ist doch die Weiberfastnacht unter anderem auch ein Anlass, um zu sehen und gesehen zu werden. Und da gab es mehr als genug in der Halle. "Landkreisübergreifend", so Marion Galster-Schalk, waren sie aus Höchstadt, Thüngfeld, Reichmannsdorf, Gremsdorf, Lonnerstadt angereist. In ganzen Gruppen waren jecken Mädels nicht zu übersehen.



Das Männerballett heizte ein

Nicht weit hatte es ein großer Entenschwarm, der aus Wachenroth in die Halle geflogen war. Den Taucherinnen aus dem benachbarten Mühlhausen ging aufgrund ihrer Ausrüstung der Sauerstoff den ganzen Abend nicht aus. Mit Stolz betonten sie, dass ihre fantasievollen Kostüme alljährlich komplett selbstgemacht sind. Den Girls aus Lonnerstadt verliehen filigrane Schmetterlingsmasken einen geheimnisvollen Touch. Nicht sieben, sondern mehr Zwerge hatten sich aus Höchstadt auf den Weg nach Wachenroth gemacht.



Dem Motto entsprechend gab es viele Rock- und Punkladies. Daneben aber auch herzige Märchenfiguren wie Rotkäppchen, kesse Teufelchen, rassige Zigeunerinnen und zuckersüße Ferrero-Küßchen. Selbst Conchita Wurst hatte den weiten Weg nicht gescheut. Besuch bekamen die Damen zu vorgerückter Stunde von der Gruppe "Happy Dancers" aus Thüngfeld und den Girls von "Xplosion" aus Schlüsselfeld. Beim Auftritt von "Flashover", dem Männerballett aus Aschbach, dürfte es den Besucherinnen ganz schön heiß geworden sein. Reichte das noch nicht, gab es Getränke und Leckereien, die Anja Popp und Angelika Schernich aus der Küche präsentierten. Ihre "rockige Weiberplatte" war der Schlager und schon früh ausverkauft.