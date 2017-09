Ritter von Spix hautnah in Höchstadt

Bis heute gilt Johann Baptist Ritter von Spix als einer der bedeutendsten Erforscher des tropischen Südamerikas. Der 1138 Textseiten umfassende Reisebericht, den er zusammen mit seinem Erlanger Gefährten Martius verfasste, ist eine der wichtigsten Informationsquellen über Brasilien der damaligen Zeit. Viele der von ihm gesammelten Pflanzen, Tiere und Insekten sind noch heute ein wichtiger Teil der Zoologischen Staatssammlung München, die Spix selbst aufgebaut hat.



Doch man muss nicht bis nach München und Brasilien blicken, um dem Leben und Wirken des in Höchstadt geborenen Zoologen zu begegnen.





Museum im Geburtshaus



Das Andenken an den berühmtesten Sohn der Stadt bewahrt in Höchstadt der Ritter-von-Spix-Förderverein. Doch auch schon vor der Gründung des Vereins 1994 setzten sich die Höchstadter für das Fortbestehen der Erinnerungen an Ritter von Spix ein und kämpften gemeinsam gegen den Abriss seines Geburtshauses. Schließlich wurde das Haus in der Badgasse 7, in dem schon Johann Baptists Großvater gelebt und wie sein Vater als Bader gearbeitet hatte, denkmalgerecht restauriert.



Der Wunsch, das Haus in ein Museum umzuwandeln, konnte realisiert werden, indem die oberen Stockwerke vermietet wurden. Im Erdgeschoss lassen eindrucksvolle Exponate, Abbildungen, Schautafeln und Kurzfilme den Besucher ins Leben des Naturforschers abtauchen.



Wer noch tiefer hineinblicken will, kann im von ihm und Martius selbst verfassten dreibändigen Reisebericht "Reise in Brasilien" schmökern. Einen besonderen Höhepunkt, vor allem für Kinder, stellt ein mit moderner Licht- und Computertechnik zum Leben erwecktes Urwalddiorama dar.



Der Besuch des Museums ist kostenfrei und immer am ersten und dritten Sonntag im Monat, bei Veranstaltungen wie Markttagen oder dem Höchstadter Altstadtfest sowie auf Anfrage möglich. Ansprechpartner ist Herbert Fiederling, herbert.fiederling@yahoo.de.



Neben der Instandhaltung und dem Betrieb des Museums, pflegt der rund 60 Mitglieder umfassende Verein das Andenken an Ritter von Spix mit Veranstaltungen zu besonderen Anlässen wie dem Todestag des Wissenschaftlers, und hält Kontakt zur Zoologischen Staatssammlung München. So ist es längst zur Tradition geworden, dass zur Verleihung der Ritter-von-Spix-Medaille eine Delegation aus Höchstadt nach München reist. Doch auch Besuch aus München gab es schon: 2011 wurde die Medaille einmalig in Höchstadt überreicht.





In Bronze gegossen



Mit der Bronzestatue auf dem Platz vor der Kreissparkasse hat Höchstadt nicht nur ein Denkmal an seinen berühmtesten Sohn, sondern auch an die Feier zum 1000. Stadtjubiläum bekommen. Da es mit dem 150. Jubiläum der Sparkasse zusammenfiel, ist diese schöne Idee entstanden, die von der Bayerischen Sparkassenstiftung und dem Spix-Verein finanziert wurde.



Das Modell des Naturforschers, der in der einen Hand ein Ei hält und in der anderen eine Lupe, stammt vom Aschaffenburger Künstler Helmut Kunkel. Zunächst aus Gips, Stroh und Modelliermasse geformt, wurde das Modell in Bronze gegossen und auf einen Sockel aus Steigerwald-Quarzit gesetzt. Natürlich durfte auch der Spix-Ara - eine vom Aussterben bedrohte, nach Spix benannte Vogelart - auf der Schulter der Statue nicht fehlen.



Ein weiteres Denkmal setzte dem Wissenschaftler die Höchstadter Mittelschule, in der auch von Spix einst die Schulbank drückte, indem sie sich heute Ritter-von-Spix-Schule nennt. Hier wurde sogar schon ein Musical über das Leben des berühmtesten Sohnes der Stadt, von Rektor Michael Ullrich selbst verfasst, aufgeführt.



Wer sich selbst aktiv oder passiv für die Bewahrung des Andenkens an Ritter von Spix engagieren möchte, kann Mitglied im Ritter-von-Spix-Verein werden. Während der Höchstadter Kulturmeile am 7. Oktober lohnt es sich auf jeden Fall, im Spix-Museum vorbeizuschauen: Anlässlich des 200. Jubiläums der Ankunft in Brasilien zeigt der Verein eine Auswahl von vergrößerten Bildern.