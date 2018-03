Rettungsgeräte für Nova Gradiska

Zum Festabend der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach anlässlich des 150. Jubiläums reiste auch eine Delegation mit Siniša Makovicic (Präsident der Feuerwehr) und Kommandant Milan Brkljaca der Partnerstadt Nova Gradiška an.



Die Herzogenauracher Wehr hat die Feuerwehrkameraden aus der kroatischen Partnerstadt immer wieder mit Fahrzeugen und Ausrüstung unterstützt. Diesmal überreichten Bürgermeister German Hacker, Kommandant Rainer Weber und Vorsitzender Thomas Geiger sowie die Kommandanten Florian Geinzer und Marcel Zapf der Ortsteilwehr Hammerbach einen Lukas-Rettungssatz an die Feuerwehr aus Nova Gradiška.



Wie die beiden Kommandanten Geinzer und Zapf erklärten, bekommt die Freiwillige Feuerwehr Hammerbach einen leistungsstärkeren Rettungssatz. Dass die Rettungsgeräte mit Hydraulikaggregat, Spreizer und Schneidegerät in der Partnerstadt gebraucht werden, verdeutlichte Kommandant Milan Brkljaca. "Wir müssen 15 Kilometer Autobahn zu betreuen. In den Urlaubszeiten kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, wir haben auf der Autobahn zwei Einsätze pro Monat", erklärte der Kommandant.