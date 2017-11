Reizgas, rabiater Rentner, Randale: fränkische Polizei zieht Halloweenbilanz

Halloween: Die Bilanz in Mittelfranken





Polizei-Einsätze zu Halloween in Oberfranken



Die Polizei hatte in diesem Jahr viel zu tun an Halloween, wenn auch dieses Mal glücklicherweise kaum Überfälle von Horrorclowns zu verzeichnen waren. Nur ein Vorfall ist bekannt: In Buchbrunn trieb einer sein Unwesen.In Unterfranken gab es für die Polizei weniger zu tun als im vergangenen Jahr - von damals 90 Halloween-bezogenen Einsätzen sank die Zahl auf 63 in diesem Jahr. Manche Einsätze hatten es jedoch in sich: In Oberthulba im Kreis Bad Kissingen versprühten Unbekannte Reizgas während einer Halloween-Party - 29 Menschen wurden verletzt:In Dittelbrunn hatte ein Rentner offenkundig keine Lust auf Halloween und bedrohte Kinder, die nach Süßigkeiten fragten, mit einer Dekowaffe:In Münnerstadt erlaubte sich eine 39-Jährige einen schlechten Halloweenscherz: Sie besprühte ein Auto und dessen Fahrer mit Buttersäure:In Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt kam es bei einer Halloween-Party zu einer Schlägerei mit etwa 30 Beteiligten - einige wurden dabei verletzt:In Erlangen ist es den ganzen Tag über zu Sachbeschädigungen gekommen. Teilweise wurden Häuser mit Eiern beworfen, andernorts gar Fenster zerstört:In Grub am Forst im Landkreis Coburg hoben maskierte Jugendliche Gullydeckel heraus und traten gegen Laternen:In Forchheim ist es nach einer Halloween-Party zu einem Streit gekommen: Dabei wurde ein 18-Jähriger leicht im Gesicht verletzt: