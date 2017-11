"Reihenzach" mit P+R, Bus und Stadt-Umland-Bahn

Das Entwicklungsgebiet "Reihenzach" sieht seiner planerischen Vollendung entgegen. Der Planungsausschuss gab für die Billigung und öffentliche Auslegung grünes Licht. Jetzt muss am 30. November noch der Stadtrat zustimmen.



Die Fläche an der Nordumgehung, gegenüber der Puma-Zentrale, ist in erster Linie für eine Stadthalle vorgesehen. Dazu kommen noch eine moderate Gewerbefläche und im Süden eine Erweiterung der Wohnbebauung nebst Kindertagesstätte.



Beabsichtigt sind, wie Christian Piek vom Planungsbüro Vogelsang erläuterte, eine Fläche für Park & Ride und eine Haltestelle für die Stadtumlandbahn. Bis die Stub so weit ist, sollte das Areal für Busse genutzt werden, ergänzte Bürgermeister German Hacker (SPD). Denn man müsse sich vom Gedanken verabschieden, dass immer alle Busse ausschließlich in die Innenstadt fahren. Durch den Ausbau des Busangebots sollte auch dort im Norden ein Umsteige-Standort sein, etwa vom Regionalbus in den städtischen Bus.



Die Gewerbefläche wird vom Wohngebiet durch einen breiten Lärmschutzwall getrennt, erläuterte Landschaftsplaner Sebastian Klebe. Der Wall werde mit Großbäumen und Sträuchern bepflanzt. Insgesamt habe man auf der Reihenzach-Fläche an drei Standorten Platz für 1,3 Hektar Ausgleichsfläche vorgesehen. Weitere vier Hektar müssen noch extern nachgewiesen werden.



Den meisten Lärm im Gewerbegebiet dürften die abfahrenden Fahrzeuge von Besuchern der Stadthalle verursachen. Deshalb wurde der Standort auch nahe an die Straßen gerückt, ist abgesetzt vom Wohngebiet und durch den Lärmschutzwall getrennt. Bürgermeister Hacker erwähnte, dass man in der heutigen Zeit eine Stadthalle am Vereinshaus-Standort im Stadtinnern gar nicht mehr genehmigt bekäme. Da müssten bis spätestens 22 Uhr nicht nur alle Veranstaltungen beendet, sondern auch noch die Fahrzeuge weggefahren sein. Der Park&Ride-Parkplatz neben der Stadthalle könnte etwa 300 Stellplätze haben, der Großteil davon in einem kleinen Parkhaus, wurde seitens der Planer erläutert. Hacker erwähnte auch das Umlegungsverfahren, das eine Art Flurbereinigung darstellt und viel Zeit in Anspruch nimmt. Bis zu einer Erschließung würden sicherlich noch drei bis vier Jahre ins Land ziehen, sagte der Bürgermeister.



Auch das Entwicklungsgebiet Reihenzach soll, wie das Wohngebiet in der Reuth, in einer Informationsveranstaltung im Januar erläutert werden.