Ravels Meisterwerk erklingt in Erlangen

Maurice Ravels populärstes Stück, der "Bolero", steht auf dem Programm des nächsten Konzerts des Gemeinnützigen Theater- und Konzertvereins Erlangen am Donnerstag, 30. November, um 20 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle.



"Ich habe nur ein Meisterwerk gemacht, das ist der Bolero", sagte Maurice Ravel (1875-1937) zu einem Kollegen, und fährt fort: "Leider enthält er keine Musik." Tatsächlich hat Ravel nie verstanden, warum sein "Bolero" eine derartige Popularität erfuhr. Das Stück baut auf einem sich ständig wiederholenden Rhythmus auf und strebt in einem riesigen Crescendo seinem gigantischen Schluss entgegen.



Als Ravel einer Aufführung des Bolero durch Toscanini beiwohnte, war er allerdings außer sich vor Wut. Immer wieder schrie er laut in den Saal: "Ich bin der Komponist! Das Schwein hat zu schnell gespielt, das ist unverzeihlich! Das Stück ist ruiniert!" Darauf Toscanini zu Ravel nach dem Konzert: "Sie haben keine Ahnung von Ihrer Musik!" Vielleicht ist es ganz gut, dass Ravel zu der Aufführung beim gVe in Erlangen am 30. November nicht mehr erscheinen kann. Zumal die gefeierte Pianistin Lise de la Salle unter der Leitung von Philip van Buren auch sein Klavierkonzert spielen wird.



Das übrige Programm ist eine Tour d'Horizon durch die französische Literatur mit den berühmten Ouvertüren zu Jacques Offenbachs "Die schöne Helene" und "Orpheus in der Unterwelt" und als Sahnehäubchen: die "Carmen-Suite" von Georges Bizet. Alles, was schön ist !



Kostenlose Einführung

Zu diesem Konzert findet um 19.15 Uhr eine für Besucher kostenlose Einführung im Saal statt.



Karten erhältlich im Internet über www.reservix.de , bei sämtlichen Erlanger Vorverkaufsstellen (z. B. Kartenvorverkauf erlangen ticket Neuer Markt und Fuchsenwiese) und an der Abendkasse. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Infos unter Telefon 09131/86 22 52 und unter www.gVe.de .