RathausReport vom 9. Februar 2018

Innenminister verleiht Ehrenzeichen für langjährige BRK-Helfer

Mehrere Helferinnen und Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) aus Erlangen und dem Landkreis werden am Samstag, 10. Februar, in den Räumen des BRK in der Henri-Dunant-Straße für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Die Ehrungen nimmt Innenminister Joachim Herrmann vor. Für die Stadt gratuliert Oberbürgermeister Florian Janik.

48. Brucker Faschingsumzug startet am Sonntagnachmittag

Die Faschingsgesellschaft Brucker Gaßhenker lädt am Sonntag, 11. Februar, wieder zum traditionellen Faschingsumzug durch den Stadtteil ein. Den Startschuss gibt um 14:00 Uhr Oberbürgermeister Florian Janik am Brucker Marktplatz.

Faschingskehraus im Redoutensaal

Einen Besuch stattet Oberbürgermeister Florian Janik am Dienstag, 13. Februar, dem Faschingskehraus im Redoutensaal ab. Die gemeinsame Veranstaltung der beiden Faschingsgesellschaften Narrlangia Rot-Weiß und Brucker Gaßhenker eröffnet der OB.

Firmenbesuch: OB bei Betten Bühler

Nächster Stopp in der Reihe der Firmenbesuche des Oberbürgermeisters: Florian Janik ist am Dienstag, 13. Februar, zu Gast bei Betten Bühler. Das seit fast 120 Jahren bestehende Unternehmen wird in fünfter Generation geführt. Neben dem Stammsitz in der Hauptstraße gibt es in Nürnberg eine Filiale. Die Produktpalette umfasst Schlafsysteme, Matratzen, Bettgestelle u.a.m.

Rodungsarbeiten am Marie-Therese-Gymnasium

Aufgrund der Generalsanierung des Marie-Therese-Gymnasiums in der Schillerstraße müssen als vorbereitende Maßnahme ab Montag, 12. Februar, sechs Bäume entfernt werden. Einer davon fällt unter die Baumschutzverordnung. Als Ersatz werden nach Abschluss der Baumaßnahmen 14 neue Bäume gepflanzt.

Jugendschöffen gesucht

Für die Sitzungen des Jugendschöffengerichts beim Amtsgericht Erlangen und der Jugendkammer beim Landgericht Nürnberg-Fürth werden für die neue Periode vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023 etwa 22 Jugendschöffen gesucht. Sie werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Das verantwortungsvolle Amt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils. Es setzt erzieherische Befähigung und Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen voraus. Wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes ist auch eine gute körperliche Verfassung notwendig. Die Jugendschöffen sollten zu Beginn der neuen Wahlperiode im Alter zwischen 25 bis 69 Jahren sein und zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagsliste in Erlangen wohnen. Bei dem Amt handelt es sich um ein Ehrenamt, das nur von deutschen Staatsangehörigen ausgeübt werden kann. Nach Möglichkeit sollen geeignete Personen aus allen Kreisen der Bevölkerung, vor allem auch Eltern und Ausbilder, berücksichtigt werden und es müssen je zur Hälfte Männer und Frauen vorgeschlagen werden.

Interessierte können sich zwischen Montag, 12. Februar, und Freitag, 16. März, bei der Stadt Erlangen (Stadtjugendamt, Jugendgerichtshilfe, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen) melden. Angegeben werden müssen dabei: Name, Adresse, Geburtsdatum/-ort, deutsche Staatsangehörigkeit, Beruf, erzieherische Befähigung und Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen sowie ggf. frühere Tätigkeit als Schöffe und eine Begründung für die Bewerbung (freiwillig).

Das Stadtjugendamt Erlangen nimmt die Bewerbungen entgegen, legt dann die Vorschlagsliste dem Jugendhilfeausschuss des Stadtrats vor und leitet dies nach der Beschlussfassung zur Wahl an das Amtsgericht weiter.

Weitere Auskünfte erteilt das Stadtjugendamt (Telefon 09131 86-2105 oder -2376). Zusätzliche bzw. ausführliche Informationen gibt es in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (?Die amtlichen Seiten? Nr. 3, 8. Februar 2018) oder im Internet unter www.erlangen.de/jugendschoeffen.

Erlass des Bebauungsplans Nr. 345 ? Hans-Geiger-Straße

Der Stadtrat hat vor kurzem den Bebauungsplan Nr. 345 ? Hans-Geiger-Straße ? für das Gebiet nördlich der Paul-Gossen-, westlich der Nürnberger-, südlich der Stintzingstraße und östlich der östlichen Grundstücke an der Aufseßstraße als Satzung beschlossen. Er liegt samt Begründung zur Einsichtnahme beim Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Gebbertstraße 1, 3. OG; Informationen telefonisch unter 09131 86-1334) aus. Weitere Informationen sowie ein Lageplan sind auch in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (?Die amtlichen Seiten? Nr. 3, 8. Februar 2018) abgedruckt.

Ziel der Planung ist es, das bestehende Wohngebiet zwischen Nürnberger- und Paul-Gossen-Straße maßvoll zu bebauen. Der Bebauungsplan weist daher ein Allgemeines Wohngebiet und die Verkehrsflächen aus, die für die Erschließung notwendig sind.

Der hohen Nachfrage nach Wohnraum im Stadtgebiet soll somit Rechnung getragen werden. Der tatsächlich neu geschaffene Wohnraum wird sich zwischen ca. 675 und 750 Wohneinheiten bewegen, ein Viertel davon als geförderter Wohnraum. Im Plangebiet soll die bauliche Nachverdichtung daher insbesondere entlang der Gebietsränder u.a. in Form von Lärmschutzbebauung entstehen und hier vorhandene Bebauung ersetzen. Im Bereich an der Stintzing-/Hans-Geiger-Straße soll das Angebot an Nahversorgungseinrichtungen erweitert und die Aufenthaltsqualität des Außenraums aufgewertet werden. Der ruhende Verkehr wird im Zusammenhang mit der Neubebauung im Wesentlichen in Tiefgaragen an den Rändern des Plangebiets untergebracht, um die Binnenbereiche von Verkehr zu entlasten. Die Neubebauung wird auf bestehenden Privatgrundstücken an die vorhandenen öffentlichen Erschließungsstraßen angebunden.

Neue Beratungszeiten für vhs-Flüchtlings- und Integrationskurse

Die Koordinationsstelle für Flüchtlings- und Integrationskurse der Volkshochschule (vhs) hat ab (Rosen)Montag, 12. Februar, neue Beratungszeiten. Bis zum 23. März können sich Interessenten montags von 16:00 bis 17:30 Uhr, dienstags von 11:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 12:00 bis 14:00 Uhr in Zimmer 103 a im 1. OG in der Friedrichstraße 19 melden.

Vollsperrung in der Österreicher Straße

Die Österreicher Straße ist von Mittwoch, 14. Februar, bis Freitag, 9. März, zwischen Memel- und Badstraße gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert, finden dort Kanalbauarbeiten statt.

Stadtkasse erinnert an Zahlungstermin

Die Stadtkasse erinnert an den Zahlungstermin für Gemeindesteuern und Hausabgaben am 15. Februar. Fällig werden an diesem Termin die sogenannten Grundstückslasten, also die Grundsteuer, sowie die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren für das erste Quartal 2018. Außerdem sind für diesen Zeitraum die Gewerbesteuern entsprechend dem zuletzt erteilten Gewerbesteuerbescheid sowie die Niederschlagswassergebühr zu entrichten.

Die Zahlung ist bis zum 15. Februar auf das Konto 31 bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen (IBAN: DE 79 7635 0000 0000 0000 31; BIC: BYLADEM1ERH) oder auf ein anderes Konto der Stadtkasse zu leisten. Damit die Zahlungen ordnungsgemäß verbucht werden können, ist auf dem Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg das Kassenzeichen zu vermerken. Sofern eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, erfolgt die Abbuchung durch die Stadtkasse.

Interessierte für ?Tag der offenen Gartentüre? am 24. Juni gesucht

Das Gartenbauzentrum Bayern Mitte am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Fürth) und der Bezirksverband Mittelfranken für Gartenbau und Landespflege organisieren auch in diesem Jahr den ?Tag der offenen Gartentür?. Er findet am 24. Juni statt. Wie die kommunale Abteilung Stadtgrün mitteilt, können sich auch Erlanger melden, um ihren Garten zu präsentieren.

Interessierte wenden sich an Thomas Walther oder Matthias Maaß (Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Stintzingstraße 46, 91052 Erlangen, Telefon 09131 86-2056/-2057, E-Mail thomas.walther@stadt.erlangen.de oder matthias.maass@stadt.erlangen.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gartenbauvereine.org oder www.aelf-fu.bayern.de.

09.02.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen