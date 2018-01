RathausReport vom 8. Januar 2018

OB und Bürgermeisterin bei DGB-Neujahrsempfang

Einer Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Erlangen/Höchstadt am Donnerstag, 11. Januar, zu seinem Neujahrsempfang ins Gewerkschaftshaus in die Friedrichstraße folgen für die Stadt Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Elisabeth Preuß. Die Neujahrsansprache zum Thema ?Inklusion konkret! Jetzt!? halten Karl Heinz Miederer (ACCESS) und Ralf Birke (Birke und Partner).

Tablet-Workshop in der Stadtbibliothek

Das SeniorenNetz Erlangen (SNE) startet am Dienstag, 23. Januar, in der Stadtbibliothek eine neue Runde Tablet-Workshops. Die 100 Minuten-Workshops von Senioren für Senioren unter dem Motto ?Langsam erarbeiten führt am schnellsten zum Ziel? dauert von 11:00 bis 12:40 Uhr. Pro Workshop-Tag wird nur eine App besprochen. Das Programm läuft über vier Wochen, wobei in den ersten beiden Wochen Apps des Betriebssystems iOS (Apple) und in den beiden letzten Wochen des Android-Systems behandelt werden. Je nach Interesse können einzelne Tage oder ganze Blöcke ausgewählt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon 09131 86-2355 oder E-Mail stadtbibliothek@stadt.erlangen.de). Weitere Infos gibt es im Internet unter www.seniorennetz-erlangen.de

oder www.erlangen.de/bibliothek.

08.01.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen